10 grandes shows para assistir em 2015

Enquanto alguns fãs ainda torcem por uma possível passagem dos Rolling Stones e The Who, que devem deixar os palcos em breve, pelo Brasil, outros já comemoram a confirmação de shows de seus artistas preferidos por aqui. Jack White, que já visitou o País com o White Stripes, traz seu bom trabalho solo, Lazaretto, para o Lollapalooza. Além de outras novidades, o festival que ocorre no autódromo de Interlagos, conta com nomes reconhecidos como Robert Plant e Smashing Pumpkins, além do dj mais bem pago, Calvin Harris. O Monsters of Rock não poupou esforços e, além de Ozzy e Kiss, fechou com Judas Priest e Motörhead. Lemmy já esteve por aqui com seu baixo endiabrado outras ocasiões, mas é sempre um show aguardado.

Alguns concertos fora dos grandes festivais também são dignos de destaque. Entre eles Foo Fighters, que deve lotar o Morumbi, Joss Stone e ninguém menos que o Beatle, Ringo Starr. Veja alguns dos shows mais legais do próximo semestre: