Bruce Springsteen é confirmado como atração principal do Rock in Rio Lisboa

LISBOA - O americano Bruce Springsteen, acompanhado por sua banda, a E Street Band, será um dos protagonistas da próxima edição do festival Rock in Rio Lisboa, que será realizado em maio na capital portuguesa.

Os organizadores do festival confirmaram que Springsteen subirá ao palco da Cidade da Música no dia 19 de maio, show que faz parte da tour The River, com a qual lembra o álbum homônimo lançado em 1980.

Será a terceira vez consecutiva que The Boss se apresenta no Rock in Rio Lisboa. Ele esteve em 2012 e na última edição, em 2014, o músico de New Jersey, autor de sucessos como Born to run e Philadelphia, surpreendeu o público ao subir ao palco e fazer um dueto com os Rolling Stones, no clássico tema da banda britânica Tumbling Dice.

A sétima edição do Rock in Rio Lisboa acontecer 19, 20, 26, 27 e 28 de maio. Além de Springsteen, já estão confirmados outros artistas como Queen+Adam Lambert, Maroon 5 e Korn.