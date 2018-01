Ziraldo é internado em hospital no Rio

O escritor e cartunista Ziraldo está internado no Hospital Pró Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio e passa por exames complementares. O estado de saúde do criador do Menino Maluquinho é estável, de acordo com a assessoria do hospital.

Veja a íntegra do boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 8:

BOLETIM MÉDICO

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2014 – O Hospital Pró-Cardíaco informa que o cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto está internado na instituição desde ontem (7/10) para exames complementares de diagnóstico. O estado de saúde do paciente é considerado estável.

Hospital Pró-Cardíaco