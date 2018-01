Xico Sá, Gregório Duvivier e Maria Ribeiro participam de encontros com leitores em SP

O projeto Você é o que lê chega a São Paulo nesta terça-feira, 9, e promove um encontro com Xico Sá, Gregório Duvivier e Maria Ribeiro a partir das 19 h na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073). A proposta é promover um bate-papo sobre o mundo da leitura como espelho do mundo contemporâneo. A entrada é gratuita e a mediação será de Sarah Oliveira.

Este é apenas o primeiro encontro que o trio fará na cidade. Na próxima terça, 16, às 17 h, eles estarão no CEU Casa Blanca (Rua João Damasceno, 85, Jardim Casablanca/Capão Redondo). Durante o evento, serão doados 1.500 livros dos três autores aos participantes.

Eles voltam a se reunir no dia 30 de agosto, às 19 h, na Livraria Cultura da Shopping Iguatemi (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ideia do projeto é atrair leitores fiéis e futuros leitores para uma abordagem da literatura como diversão. Sempre em tom informal, eles dão depoimentos sobre a influência dos livros em suas vidas.

O projeto já passou por Salvador, Brasília e Paraty, e passará, ainda, por Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Rio e Porto Alegre. A ideia é que ele siga para outros países, como Portugal, Moçambique, Chile e EUA.

Atualizado dia 9/8, às 16h.