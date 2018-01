Walderez de Barros, que faz Cora Coralina no cinema, fala ao vivo sobre o filme e a poeta

Uma das mais queridas poetas brasileiras, Cora Coralina tem sua história contada no filme Cora Coralina: Todas as Vidas, com estreia marcada para 14 de dezembro. Trata-se de um documentário poético que mistura ficção e realidade para resgatar a rica trajetória de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas.

No imaginário do brasileiro como a senhora que escrevia poemas e fazia doces na cidade de Goiás, Cora será interpretada nesta fase por Walderez de Barros. A atriz participa de uma entrevista ao vivo na TV Estadão nesta quarta-feira, 29, às 13h30. A transmissão será pela página do Cultura no Facebook.

O filme dirigido por Renato Barbieri conta, ainda, com outras três atrizes que se revezam no papel de Cora. Camila Salles, a Camilinha, faz o papel de sua trisavó aos 5 anos. Maju de Souza é Cora aos 14 e Camila Márdila (premiada em Sundance), aos 21. Há ainda uma personagem mais etérea, nas palavras do diretor, que é protagonizada por Teresa Seiblitz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme teve uma primeira exibição em 2015 e só agora chega aos cinemas.

Veja o trailer