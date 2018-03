Viola Davis vai lançar novo livro sobre o personagem infantil Corduroy

A editora Viking Children's Books informou à Associated Press nesta terça-feira, 10, que a atriz Viola Davis, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante este ano por Um Limite Entre Nós, está escrevendo o livro Corduroy Takes a Bow, que vai servir de continuação para a história do ursinho de pelúcia que ficou famoso na obra de Don Freeman.

Lançado em 1978, no ano de morte de Freeman, A Pocket of Corduroy vendeu milhões de cópias. Ilustrado por Jody Wheeler, o livro original deu origem, também, a animações infantis na TV.

Corduroy Takes a Bow, escrito por Davis, já tem data de lançamento, no dia 11 de setembro de 2018, em comemoração aos 50 anos de lançamento da obra original.

Em comunicado, Viola Davis afirmou que ela tem "memórias especiais" do personagem Corduroy, tanto enquanto criança como também enquanto mãe. A atriz de 52 anos é conhecida por filmes como Histórias Cruzadas e por estrelar a série How to Get Away With Murder.