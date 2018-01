‘Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo’ ganha luxuosa versão em livro

O título do filme foi inspirado na sabedoria dos para-choques de caminhão: 'Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo'. Trata-se de um longa poético a partir do olhar de Zé Renato, geólogo que faz uma pesquisa de campo no sertão nordestino, região por onde passará um grande canal de irrigação.

Escrito e dirigido por Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, o filme ganha agora uma versão em livro, com imagens de diversas cenas acompanhadas de frases que marcaram o roteiro. O volume traz ainda um DVD do filme. Os dois cineastas lançam o trabalho nesta quinta-feira, 13, na Galeria Vermelho (Rua Minas Gerais, 350), a partir das 20h.

Simples na aparência, o filme traz uma forte carga romântica, pois Zé Renato, enquanto realiza sua pesquisa, tenta esquecer a mulher que o deixou. A busca exterior em contraste com a turbulência interior.

“Com esse filme, queríamos não apenas contar uma história de amor, como é feito desde os gregos, mas também discutir a linguagem do cinema”, disse Gomes. De fato, enquanto traz à tona a geografia e a paisagem sentimental do sertão em imagens documentais, a ficção se revela na narração em off do geólogo, que mostra sua visão de mundo dentro da cabine de seu veículo. Ele se descobre contaminado por aquele universo da estrada, pelas frases de caminhão, pelas músicas que escuta no rádio. Aos poucos, as imagens refletem os sentimentos de Zé Renato e a frase do título, escrita no banheiro, se cristaliza em seus pensamentos.