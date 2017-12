Verissimo vai para o quarto após implante de marcapasso definitivo

RIO - O escritor Luis Fernando Verissimo, 79 anos, recebeu alta neste sábado, 02, da unidade coronariana do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, onde esteve internado após passar por cirurgia para implante de um marcapasso definitivo. Verissimo já está no quarto. A operação, que aconteceu na sexta-feira, dia 1º, “foi bem sucedida e o estado de saúde do paciente é estável”, segundo boletim médico divulgado hoje.

O escritor foi internado no hospital com quadro de pneumonia, que se desdobrou em uma arritmia cardíaca. Ainda em 2013, Verissimo havia sido internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), com dores no peito, mas, após a realização de exames, foi liberado.

Verissimo continua internado no Pró-Cardíaco.