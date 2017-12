Verissimo recebe alta após implante de marcapasso

RIO - O escritor Luis Fernando Verissimo, de 79 anos, deixou neste domingo (3) o Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Ele recebeu alta médica no início da tarde, após rápida recuperação de uma cirurgia de implantação de um marcapasso.

Verissimo estava internado desde o último dia 25, quando deu entrada no hospital com sintomas de pneumonia. O quadro avançou para uma arritmia cardíaca, e o escritor foi submetido à colocação de um marcapasso provisório. Na sexta-feira (1º), foi realizada nova cirurgia para implantação do marcapasso definitivo.

Segundo o hospital, o procedimento foi bem-sucedido, e o escritor gaúcho se recuperava num quarto do hospital já no dia seguinte.

Em 2013, Verissimo chegou a ser internado em um hospital de Porto Alegre após sentir dores no peito, mas foi liberado após a realização e exames.