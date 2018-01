Verissimo lança livro em que abre espaço para histórias com as mentiras contadas por mulheres

Em 2000, Luis Fernando Verissimo colecionou mais um best-seller quando lançou As Mentiras que os Homens Contam, seleção de divertidas histórias (a maioria publicada em sua coluna no Estado) em que, como habitual observador bem-humorado do cotidiano brasileiro, ele mostrava que os indivíduos do sexo masculino só faltam com a verdade para poupar as pessoas e, principalmente, para o bem das mulheres.

Passados 15 anos, um dos principais escritores brasileiros da atualidade oferece o outro lado da moeda: chega esta semana às livrarias a obra As Mentiras que as Mulheres Contam (Objetiva), que segue a mesma rotina: diversas crônicas (também previamente publicadas no Estado) em que são detalhadas as técnicas femininas de contornar a verdade.

Verissimo, aliás, tem uma tese: a de que todo ser humano é vítima, ainda em tenra idade, das mentiras femininas com a frase clássica: "Olha o aviãozinho!". "A primeira mentira. Ela querendo nos convencer de que o que tinha na mão não era uma colher com papinha, mas um avião", escreve ele. E completa: "Se um dia fosse acusada de tentar ludibriar um bebê de colo, ela teria uma defesa. ‘Era para ele abrir a boca, seu juiz. Era para o bem dele!’".

Verissimo acredita que a mentira faz parte do cotidiano da mulher, seja na simulação do orgasmo, seja nos reinos de contos de fada. Mas ele alerta: nem sempre a intenção é a de disfarçar um caso ou ocultar um segredo - em diversos casos, não passam de eufemismos ou desculpas educadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista ao Estado por e-mail, antes de entrar em férias, Verissimo acredita que o homem mente melhor que a mulher, pois, no seu entender, eles conseguem sustentar a mentira mesmo com todas as provas e evidências contrárias. "Mulher não tem o mesmo sangue-frio. Ou a mesma cara de pau", justifica.

Como um existencialista debochado, Luis Fernando Verissimo mostra o absurdo da existência humana por meio de histórias pitorescas, engraçadas, como a da mulher que coleciona cirurgias plásticas ou a jovem que aumenta a idade para sempre ouvir elogios sobre sua jovialidade. Ou ainda a senhora que inventa um amante para provocar ciúmes no marido.

Existem mentiras exclusivas das mulheres? Quais seriam?

Todas as maneiras que as mulheres têm de se embelezar e corrigir defeitos cosmeticamente poderiam ser consideradas mentiras, mas li que já tem homem usando botox. Portanto, não são mais maneiras exclusivamente femininas.

A mulher mente melhor ou pior que o homem? No que ela se destaca: na criação da mentira ou na forma como conta?

Acho que homem mente melhor porque costuma manter uma mentira contra todas as evidências em contrário, e repeti-la até que se torne verdade. Mulher não tem o mesmo sangue-frio. Ou a mesma cara de pau.

Existe algum assunto em que as mulheres jamais são sinceras? Qual (ou quais)?

Quando elas se elogiam mutuamente.

Quem foi (ou é) a maior mentirosa da história? Por quê?

O autor do Gênesis. Ainda acho que aquela história toda foi muito mal contada

Qual seria a função social da mentira?

Quando é usada para não magoar, ou para salvar um relacionamento, ou simplesmente para evitar o vaso na cabeça, a mentira tem uma função social importante.

A política é a função em que até os sinceros parecem mentirosos?

Pois é, os políticos estão tão desacreditados atualmente que, até quando dão bom dia, ninguém acredita.