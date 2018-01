Livro com todas as letras de Bob Dylan, vencedor do Nobel, chega ao Brasil em 2017

O livro The Lyrics 1961-2012, publicado pela Simon & Schuster em 2012 e revisto em 2014, ganhará uma edição bilíngue e será dividido em dois volumes no Brasil. Vencedor do Nobel de Literatura deste ano, a publicação reúne todas as letras do músico americano Bob Dylan que foram compostas para seus 33 álbuns, apresentando também algumas variações entre as letras que tiveram diferentes versões.

O primeiro volume chega ao mercado nacional em 2017, publicado pela Companhia das Letras. A edição e a introdução foram feitas por Christopher Ricks, que editou livros de autores como T.S. Eliot, também ganhador de um Nobel de Literatura. Na versão nacional, a edição ficará a cargo de André Conti, que editou Like a Rolling Stone, de Greil Marcus, uma biografia da canção que originou o título do livro lançado em 2010.

Conti, aliás, diz que o prêmio é o mínimo que o músico merece. “Bob Dylan foi a voz anasalada e maravilhosa de um sem número de gerações. Mesmo assim, foi fiel somente a si: quando virou ídolo folk, passou a usar guitarra elétrica e acabou chamado de traidor. Quando era um dos grandes representantes da contracultura e do movimento pelas liberdades civis, lançou um disco cheio de covers de grandes sucessos do pop e foi destruído pela crítica. Virou cristão renascido e gravou discos de música gospel. Recentemente, lançou um disco de canções natalinas. E assim será, sempre. O Nobel, portanto, é mais que um reconhecimento da canção como forma de arte”.

De acordo com Luiz Schwarcz, CEO da Companhia das Letras, publicar o livro de letras de Dylan era um sonho da editora: "As negociações para a compra dos direitos da obra começaram há dois anos, quando nem se imaginava que Bob Dylan poderia ser agraciado pelo prêmio Nobel", declarou da Feira do Livro de Frankfurt, onde a negociação foi concluída com a The Wylie Agency.

Bob Dylan é o primeiro norte-americano a levar o Nobel desde Toni Morrison, em 1993. O anúncio da vitória foi feito na sede da Academia Sueca, em Estocolmo, no último dia 13. O prêmio lhe foi entregue por "ter criado novas expressões poéticas na grande tradição da canção Americana".