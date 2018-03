Último livro de Leonard Cohen sai em 2018

Já faz quase um ano da morte de Leonard Cohen, em 7 de novembro de 2016, aos 82 anos, e foi anunciado na sexta, 6, que seu último livro será lançado em 2018. The Flame reúne textos, poemas e letras de canções nos quais Cohen trabalhou no período final da vida.

A editora britânica Canongate descreve a obra como “um capítulo final poderoso na carreira literária de Cohen”, e informa que o autor selecionou os poemas nos últimos meses de sua vida. O livro está previsto para ser lançado em 4 de outubro de 2018 e a maioria do material é inédita, segundo o jornal The Guardian.

Leonard Cohen começou sua carreira na literatura antes de se tornar músico: foram 13 livros de poesia e 2 romances (A Brincadeira Favorita, o primeiro livro de prosa, foi publicado no Brasil pela extinta Cosac Naify). Em The Flame, além de poemas e das letras dos seus três últimos álbuns, há também ilustrações e trechos selecionados entre os vários cadernos que Cohen manteve ao longo de sua vida, que oferecem um olhar íntimo da vida e mente de um artista e pensador singular.

O empresário do espólio do cantor, Robert Kory, disse que o livro era uma ambição do artista em seus últimos tempos de vida. “Apesar da saúde em declínio, Leonard morreu inesperadamente. Quem teve o raro privilégio de passar algum tempo com ele nesse período, sabe que a chama ardeu forte com ele até o fim. Esse livro, concluído apenas dias antes da sua morte, revela toda a intensidade do seu fogo interior.”

Leonard Cohen era um gigante em tudo o que fazia – é uma pena que sua obra literária tenha sido pouco editada no Brasil.