Twitter se transforma em literário com obra de Ulisses

Dois apaixonados por "Ulisses", o projetista de videogames Ian Bogost, do Instituto de Tecnologia da Georgia, e seu colega Ian McCarthy preferiram usar o site de uma maneira culturalmente interessante, mais do que como apenas um serviço que deixa usuários enviarem mensagens de 140 caracteres, conhecido como "twitar".

Eles surgiram com a ideia de recriar um capítulo de "Ulisses" no Twitter.

Eles escolheram o capítulo 10, Wandering Rock, que é famoso por mostrar os eventos entrelaçados de 19 personagens andando pela Dublin central em sua rotina diária.

Bogost e McCarthy registraram 54 personagens do romance como usuários do Twitter e adaptaram o capítulo em uma ampla série de declarações em primeira pessoa de 140 personagens ou menos, usando um software especialmente para automatizar a apresentação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia 16 de junho, ou Bloomsday, o dia em que a ação ocorre em 1904 no romance, todos estes personagens enviam mensagens sobre o que estão fazendo no momento correto da ficção.

Bogost disse que a performance ocorreu tranquilamente, apesar de poucos problemas técnicos significarem que alguns personagens não estariam disponíveis para enviar mensagens.

"Eu acho que o projeto mostra uma nova luz ao Twitter ao misturar passagens atuais com estas de personagens do século passado", disse Bogost em seu blog, www.bogost.com.

"Para o uso literário a longo prazo do Twitter, esta é certamente uma opção viável e interessante."

Todo ano o Bloomsday é celebrado no país natal de Joyce, Irlanda, e em outras regiões falantes de inglês no mundo, com fãs de Joyce e estudantes geralmente delineando novamente as ações dos personagens.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)