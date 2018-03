TV sérvia cai em pegadinha e anuncia vencedor errado do Nobel de Literatura

SÃO PAULO - Uma emissora de televisão sérvia causou um mal entendido na manhã desta quinta-feira, ao anunciar o escritor errado como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura., informou a AP. O canal divulgou a informação de que o também sérvio Dobrica Cosic, de 90 anos, havia vencido a premiação, poucos minutos antes do anúncio oficial do Nobel.

O erro foi por causa de uma pegadinha, feita por hackers, que publicaram a falsa notícia em um site muito semelhante ao oficial do Prêmio Nobel. Na página, havia fotos de Dobrica Cosic, citações de um de seus livros e uma descrição exaltando-o como um profeta. Ele é um escritor popular no país.

O site que publicou a notícia divulgou nota desmentido que Dobric Cosic foi o vencedor do prêmio.

O Nobel de Literatura premiou na verdade o poeta sueco Tomas Tranströmer.