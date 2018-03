Tributos e lançamentos na Balada Literária

A Balada Literária está chegando à nona edição e promete ser a mais brasileira desde sempre: além de Plínio Marcos, valente dramaturgo, o já tradicional evento organizado pelo escritor Marcelino Freire presta homenagem, neste ano, a outra personagem marcante da literatura brasileira que não é resultado de nenhuma academia: Carolina Maria de Jesus, autora do clássico instantâneo Quarto de Despejo, mulher, negra, sem estudo, sem apoio, sem patrocínio. “Guerrilheiramente, chegamos à nona edição”, diz Freire, por telefone ao Estado.

A festa começa nesta quarta-feira, 19, às 19h30, no Teatro Oficina (R. Jaceguai, 520), “um símbolo de resistência cultural”, segundo o curador. Com direção de Marcelo Drummond e elenco do Oficina, o espaço recebe a montagem de O Assassinato do Anão do C... Grande, peça de título nada sutil de Plínio Marcos. O diretor Zé Celso Martinez Corrêa e o Teatro Oficina também recebem homenagens, e vários livros também terão o lançamento oficial no local.

As mesas começam na quinta, 20, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho. A primeira, às 11h, presta exatamente uma das homenagens a Carolina Maria de Jesus, cuja obra terá reedições em breve, entre elas, Quarto de Despejo, a ser relançado pela editora Ática em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares – atualmente, os livros de Carolina, esgotados, chegam a custar mais de R$ 200 em sebos. Estarão na livraria a jornalista Adriana Couto, a escritora mineira Ana Maria Gonçalves, a cantora Juçara Marçal, e Vera Eunice, filha de Carolina Maria de Jesus.

A programação segue com mesas às 14h e 16h, com convidados como Sergio Vaz, Clarice Freire e Raphael Montes, e às 18h, no Sesc Pinheiros (Rua Pais Leme, 195), Fabiana Cozza recebe os cantores GOG, Luíza Dionízio, Maurício Tizumba, Tiganá Santana e Tião Carvalho para um show em homenagem ao centenário de Carolina e também pelo Dia da Consciência Negra.

A festa continua na sexta, 21, também às 11h, 14h e 16h, na Livraria da Vila, com mesa de homenagem a Plínio Marcos, com o escritor Evandro Affonso Ferreira, entre outros, conversa sobre o filme A Hora da Estrela, com a atriz Marcélia Cartaxo e convidados, e um papo sobre jornalismo com, entre outros, Audálio Dantas, jornalista responsável pela descoberta de Carolina Maria de Jesus, quando ela morava na Favela do Canindé, em São Paulo. O dia continua com programação no Teatro Brincante, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, no Centro Cultura b_arco e no Confraria Nossa Casa.

A programação também é extensa no sábado, 22, e no domingo, 23, e termina só na próxima quarta-feira, 26, com a Ressaca Literária, com show do disco Plínio Marcos em Samba e Prosa, com Kiko Dinucci, Juçara Marçal e outros convidados. Todos os eventos são gratuitos (salvo o show de abertura, com Fabiana Cozza e convidados, no Sesc Pinheiros, com ingressos entre R$ 9 e R$ 30).

Grana. Autorizada a captar até R$ 280 mil pela Lei Rouanet, a Balada Literária deste ano está sendo uma das mais difíceis de viabilizar, de acordo com Marcelino Freire. “Não é um evento de um milhão, é um evento de humilhação”, diz, entre a brincadeira e a preocupação. Ele diz que vai passar o chapeuzinho, “no melhor espírito Plínio Marcos”, para tentar cobrir um rombo de R$ 20 mil constatado na última reunião – o evento arrecadou R$ 150 mil. A dificuldade, relata Freire, se dá pela evasão de patrocinadores, este ano mais interessados em eventos gigantescos como a Copa do Mundo e as eleições. “Sem luxos, calculamos hospedagens, passagens, refeições, cachês”, conta Marcelino. “É a luta que a gente tem que enfrentar todo dia por uma espécie de cena, sair da mediocridade reinante”, acrescenta, otimista. “A balada não se abala.”

Veja a programação completa da Balada Literária:

PROGRAMAÇÃO:

Dia 19 de novembro (quarta):

19h30 – Teat(r)o Oficina - Apresentação da peça “O Anão do C... Grande”, texto de Plínio Marcos, com direção de MARCELO DRUMMOND e com o elenco do TEATRO OFICINA

- Lançamento dos livros “Vários Ovários”,

de BIAGIO PECORELLI; “LSD Nô”, de ADEMIR ASSUNÇÃO; “Baseado em Causos Reais”, de DANIEL VIANA; “Só a Exaustão Traz a Verdade”, de ISMAEL CANEPPELE; “Eugênio Kusnet: do Ator ao Professor”, de NEY PIACENTINI; e o pré-lançamento do livro “Teatro Hip Hop”, de ROBERTA ESTRELA D´ALVA

Participação especial da PALOMITA DJ, de Minas Gerais

- Leituras e FEIRA DE LIVROS DE EDITORES E AUTORES INDEPENDENTES, lembrando os 15 anos da morte de Plínio Marcos

Dia 20 de novembro (quinta):

11h00 – Livraria da Vila

Nossa Irmã Carolina: Um encontro em homenagem ao centenário

de CAROLINA MARIA DE JESUS

ADRIANA COUTO, jornalista e apresentadora do programa “Metrópolis”, conversa com a escritora mineira ANA MARIA GONÇALVES, autora do romance “Um Defeito de Cor”, a cantora JUÇARA MARÇAL, e com VERA EUNICE, filha de Carolina Maria de Jesus

Na ocasião, será aberta oficialmente a exposição da poeta e artista plástica SINHÁ

14h00 – Livraria da Vila

Primeiros Livros: Trocando impressões

SÉRGIO VAZ, poeta e um dos criadores do Sarau da Cooperifa, conversa com três poetas que estrearam na literatura depois de criarem seus filhos e até netos: MARIA VILANI, MAURINETE LIMA e RAQUEL TRINDADE

16h00 – Livraria da Vila

Sem Preconceito: Quando os gêneros se encontram

SANTIAGO NAZARIAN, autor do romance “Biofobia”, conversa com três jovens autores que foram revelados recentemente

e que já são sucesso de vendas: CLARICE FREIRE, autora de “Pó de Lua”, DANILO LEONARDI, autor de “Por Que Indiana, João?”, e RAPHAEL MONTES, autor de “Dias Perfeitos”

18h00 – SESC PINHEIROS

Show em homenagem ao Dia da Consciência Negra:

FABIANA COZZA recebe os cantores GOG (Distrito Federal),

LUÍZA DIONÍZIO (Rio de Janeiro), MAURÍCIO TIZUMBA (Minas Gerais), TIGANÁ SANTANA (Bahia) e TIÃO CARVALHO (Maranhão)

para um show em homenagem ao centenário da escritora CAROLINA MARIA DE JESUS

21h30 – Balada no Hussardos

Festa e sarau, com vários artistas convidados, festejando, antecipadamente, um ano do aniversário do Clube Literário Hussardos

Dia 21 de novembro (sexta):

11h00 – Livraria da Vila

Navalha na Carne: Uma mesa em homenagem ao escritor e dramaturgo PLÍNIO MARCOS

JOMARD MUNIZ DE BRITO conversa com EVANDRO AFFONSO FERREIRA, autor de “Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos”, LÉO LAMA, escritor e dramaturgo, filho de Plínio Marcos, e OSWALDO MENDES, biógrafo do autor de “Navalha na Carne”

14h00 – Livraria da Vila

A Hora da Estrela: Outros perdidos

PAULO LINS, autor, entre outros, de “Cidade de Deus”, onversa com a cineasta SUZANA AMARAL, diretora, entre outros, do filme “A Hora da Estrela”, e com a atriz MARCÉLIA CARTAXO, protagonista deste clássico brasileiro

16h00 – Livraria da Vila

Quando as Máquinas Param: Quem dá a notícia

CLAUDINEY FERREIRA, jornalista e coordenador de literatura do Itaú Cultural, e RICARDO RAMOS FILHO, escritor, conversam com o jornalista AUDÁLIO DANTAS, autor, entre outros, do livro reportagem “As Duas Guerras de Vlado Herzog”, e o responsável pela descoberta da escritora Carolina Maria de Jesus, quando ela morava na Favela do Canindé, em São Paulo

18h00 – Teatro Brincante

Apresentação do espetáculo de dança, da CIA SOMA, intitulado “Mira”, com MARIA EUGÊNIA ALMEIDA e MARINA ABIB, direção de criação de Alicio Amaral e Juliana Pardo

19h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Leitura da peça “Balada de um Palhaço”, de PLINIO MARCOS, com os palhaços CLEROUAK e PAULO FEDERAL, com produção e realização de O AUTOR NA PRAÇA e EDSON LIMA

20h30 – Centro Cultural b_arco

- CAMDONBLACKESIA, performance com NELSON MACA, com a participação do percussionista MESTRE JORJÃO BAFAFÉ e do trompetista JOÃO TEORIA

- Edição especial do sarau SUBURBANO CONVICTO, sob o comando de ALESSANDRO BUZO e vários convidados especiais,

além de microfone aberto. Participação dos poetas piauienses ARISTIDES DE OLIVEIRA e DEMÉTRIOS GALVÃO e dos poetas pernambucanos ANDRÉ MONTEIRO e GLEISSON NASCIMENTO

22h30 - BALADA

- No Confraria Nossa Casa, festa de lançamento dos livros

do projeto BOCA SANTA e do romance de ISADORA KRIEGER

- Show com a banda SOLDADO MARIMBONDO (de Umuarama, PR)

Dia 22 de novembro (sábado):

11h00 – Livraria da Vila

Outros Mundos: Nacional e internacional

SIDNEY ROCHA, autor de “Sofia”, conversa com

os tradutores CRISTIAN DE NÁPOLI (da Argentina), PAULA SALNOT (da França) e TATIANA FARIA (do Brasil), além do escritor, e também tradutor, PAULO SCOTT, autor, entre outros, do romance “Habitante Irreal”

13h00 – Espaço Plínio Marcos

Vários convidados fazem uma homenagem a EDSON LIMA, criador e coordenador do Espaço Plínio Marcos

13h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Sabadoni: Em parceria com o SIMPOESIA, uma homenagem ao poeta DONIZETE GALVÃO

Os poetas PAULO FERRAZ e REYNALDO DAMÁSIO apresentam uma homenagem ao poeta DONIZETE GALVÃO

15h00 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

JORGE FILHOLINI e VINÍCIUS DE ANDRADE, criadores e editores do site Livre Opinião, conversam com os autores CAROL RODRIGUES, HUGO PAZ, MARCELO ARIEL e TEODORO BALAVEN

16h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

CIDINHA DA SILVA e ELISANDRA SOUZA conversam com a poeta ELISA LUCINDA, que lançará seu primeiro romance, “Fernando Pessoa, o Cavaleiro de Nada”.

18h00 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Show com VICENTE BARRETO, em comemoração aos 40 anos de carreira deste cantor e compositor baiano. Participação especial de MANU MALTEZ

19h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Espetáculo “Literatura Ostentação” com DANIEL MINCHONI, LUIZA ROMÃO, RENAN INQUÉRITO e RODRIGO CIRÍACO

21h00 – Itaú Cultural

Especial “AuTORES EM CENA” com o espetáculo “Prisioneiro de uma Canção”, baseado em um trabalho pouco divulgado

de Plínio Marcos: suas poesias e letras de músicas.

23h00 – BALADA

Na Confraria Nossa Casa: - Show com a banda PORCAS ORBOLETAS, marcando lançamento dos livros de DANISLAU TAMBÉM e ENZO BANZO

- Roda de Funk com MANO TEKO (Irajá, RJ), MC PINGO DO RAP (Acari, RJ) e DJ GUG (Salvador, BA)

Participação especial de ZINHO TRINDADE e do rapper francês D´DE KABAL

Dia 23 de novembro (domingo):

11h30 – Livraria da Vila

A Palavra: Uma mesa em homenagem a dois grandes escritores brasileiros BRUNO LIBERAL, NIVALDO TENÓRIO e WILSON FREIRE

sabatinam os escritores e amigos de longa data: ANTONIO TORRES, imortal da ABL, autor, entre outros, de “Essa Terra”, e RAIMUNDO CARRERO, autor, entre outros, de “Tangolomango”

14h00 – Centro Cultural b_arco

No espaço, vários eventos simultâneos.

- VANDERLEY MENDONÇA conversa com BERIMBA DE JESUS, EDUARDO LACERDA, VICTOR PAES e WELLINGTON DE MELO

- Show “Picolé de Cabeça”, com BOTIKA e banda

- Recital “Não os Queríamos Sagrados”, com LUNA VITROLIRA,

THIAGO MARTINS e RODRIGO FÉLIX, com a participação especial

de JACK RUBENS, do grupo Mustache e os Apaches e LIRINHA

- Os jovens autores ANNA ZÊPA, BOBBY BAQ, CAIO CARMACHO,

NÍCOLAS NARDI e SHEYLA SMANIOTO sabatinam o poeta argentino

FERNANDO NOY

- Lançamento dos livros da MARIPOSA CARTONERA, do projeto Mar de Capitu, em parceria com a editora espanhola LA SOFIA e da Coleção EDIÇÕES MALOQUEIRISTAS

- Lançamento de “Serendpt”, segundo livro do COLETIVO

MARTELINHO DE OURO, Editora Livrus

17h00 – SESC PINHEIROS

- Recital poético com a poeta carioca MARIA REZENDE, marcando o lançamento do seu livro “Carne do Umbigo”

18h30 – Espaço Satyros I

- Apresentação da peça “Carolina”, com TULA PILAR e banda RAIZARTE

- Apresentação da peça “Quadros”, em homenagem a Carolina Maria de Jesus, com as atrizes VERA LOPES (de Porto Alegre)

e EMILLIE LAPA (de Salvador), com direção de JESSÉ OLIVEIRA

21h30 – Tenda da Música

- Encerramento com show “Megatamanhinho”, com GERO CAMILO, marcando o lançamento do seu livro de poesias “Cajita de Monerías”

RESSACA LITERÁRIA

Dia 26 de novembro (quarta):

19h30 – Serralheria

Show “Plinio Marcos em Prosa e Samba - nas Quebradas do Mundaréu, com Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro”.

Leitura de show feito por Plinio Marcos, com JUÇARA MARÇAL,

THIAGO FRANÇA, RODRIGO CAMPOS, MARCELO CABRAL e DONA ANECIDE