Três histórias inéditas de Salinger vazam na Internet, diz mídia

É difícil rastrear a origem da coletânea chamada "Three Stories", cujas únicas cópias conhecidas se encontram em bibliotecas de pesquisa nas universidades do Texas e de Princeton, disse o Buzzfeed.

As histórias se chamam "The Ocean Full of Bowling Balls", "Paula" e "Birthday Boy."

O livro parece ser um dos 25 exemplares de uma impressão particular feita em 2009 em Londres de uma coletânea não autorizada por Salinger, famoso pelo romance "O Apanhador no Campo de Centeio". As histórias que vazaram na Internet parecem ser uma cópia em "pdf" do livro, informou o jornal New York Times em sua edição online.

Keneth Slawenski, especialista na obra de Salinger, confirmou que os trabalhos vazados na Internet são mesmo do autor, de acordo com o BuzzFeed.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rede social Reddit disse que a cópia digital dos textos apareceu primeiro em um site de compartilhamento de arquivos somente para convidados, mas logo se espalhou para uma série de sites.

O texto "The Ocean Full of Bowling Balls" é visto como uma história anterior a "Apanhador no Campo de Centeio". A história é sobre Kenneth Caulfield, irmão mais novo do protagonista do "O Apanhador", Holden Caulfield, e modelo para o personagem Allie, presente no romance.

Na biblioteca de Princeton, a história só pode ser acessada por acadêmicos sob a supervisão de funcionários. De acordo com os termos de um acordo, o texto não pode ser publicado antes de 2060, dizem especialistas em Salinger.

David Ulin, crítico literário do jornal Los Angeles Times, atestou a autenticidade de duas das histórias. Ele nunca leu "The Ocean Full of Bowling Balls."

Salinger morreu de causas naturais em 2010, aos 91 anos.

"O Apanhador no Campo de Centeio" foi traduzido para todas as principais línguas do mundo e vendeu mais 65 milhões de cópias. A obra é com frequência listada entre os melhores romances do século 20.

Além de "O Apanhador", Salinger publicou poucos livros e coletâneas de contos, incluindo "Nove Histórias", "Franny e Zooey", e "Seymour: Uma Introdução". Ele não publicou mais nada após 1965.