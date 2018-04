Trecho do livro 'A Vida do Garganta Profunda'

A Casa Branca estava furiosa. (O assistente presidencial John) Ehrlichman chamou (o diretor do FBI L. Patrick) Gray para uma discussão e lhe disse que era preciso parar com os vazamentos. Gray reagiu enviando uma equipe de inspeção ao escritório de campo de Washington para interrogar todos os agentes que trabalhavam no caso. Como isso não pôs fim aos vazamentos, ele ordenou que Charles W. Bates, diretor assistente e chefe da Divisão Investigativa Criminal, interrogasse os homens sob juramento.

Essas ações contrariaram ainda mais os agentes, mas nada fizeram para impedir os vazamentos.

Diversas vezes, quando Gray estava fora da cidade, John Dean, conselheiro legal da Casa Branca, telefonou-me e exigiu que tomasse outras medidas para silenciar os vazadores. Eu me recusei e lhe indiquei que alguns dos vazamentos possivelmente poderiam não vir do Bureau, uma vez que incluíam informações que não estavam restritas a nós.

Isso não acalmou Dean. Foi essa série de telefonemas que levou a Casa Branca a acreditar que eu era o Garganta Profunda, a fonte misteriosa na qual Woodward e Bernstein se apoiavam para suas reportagens sensacionais sobre Watergate. Seis meses depois do arrombamento, Gray me abordou pessoalmente. "Você sabe, Mark", disse ele, "Dick Kleindienst me disse que pode ser que eu tenha que me livrar de você. Ele diz que membros da equipe da Casa Branca estão convencidos de que você é a fonte no FBI dos vazamentos para Woodward e Bernstein."