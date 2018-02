Tony Blair adia festa de livro por temor de manifestação

Os manifestantes planejavam invadir o evento na noite desta quarta. Um grupo de artistas, incluindo Brian Eno e Vivienne Westwood, pediram que a galeria cancelasse a festa "infame".

Blair também foi obrigado a cancelar a sessão de autógrafos para o livro "A Journey" em uma livraria do centro de Londres.

"Foi adiada pela mesma razão da sessão de autógrafos do livro", disse um porta-voz de Blair. "Nós não queremos fazer nossos convidados sofrerem as consequências desagradáveis das ações dos manifestantes."

No fim de semana, pessoas atiraram ovos e sapatos no ex-primeiro-ministro durante um evento promocional em Dublin.

Blair, que foi premiê britânico pelo Partido Trabalhista entre 1997 e 2007, deu início à participação da Grã-Bretanha nas guerras do Iraque e do Afeganistão. A ocupação do Iraque pelas forças de coalizão ocidentais enfrentou ampla oposição e contribuiu para a queda da popularidade de Blair.

A atriz Tracey Emin, a estilista Vivianne Westwood e o músico Brian Eno estavam entre os artistas que escreveram uma carta ao jornal Guardian nesta quarta-feira para expressar preocupação com o evento na Tate Modern.

