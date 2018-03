'Temperature', conto perdido de F. Scott Fitzgerald, será publicado em revista

Um ano antes de morrer de enfarte, F. Scott Fitzgerald escreveu um conto sobre um escritor beberrão que havia sido diagnosticado com uma doença cardíaca. "E quanto a essa artimanha de dizer que 'qualquer coincidência com alguém da vida real é coincidência' não faz sentido tentar", adverte Fitzgerald no começo de Temperature, um conto de 8 mil palavras datado de julho de 1939 que será publicado pela primeira vez na revista literária trimestral The Strand Magazine.

Por décadas, pensou-se que o texto estava perdido. Temperature foi escrito quando o autor de O Grande Gatsby tinha problemas para encontrar emprego no cinema e esperava reavivar sua carreira literária. Seu contrato com a MGM para escrever roteiros havia expirado e em 1939 ele foi internado duas vezes por seu alcoolismo.

"Ele se sentia anacrônico e tratava de encontrar uma voz que o remetesse à era do jazz, disse Kirk Curnutt, autor de The Cambridge Introduction to F. Scott Fitzgerald, em um e-mail recente. "Para isso, experimentou vozes de romance policial e de comédia satírica."

O conto se passa em Los Angeles e é uma história disparata de fracasso, doença e decadência, temas comuns na obra de Fitzgerald. A narrativa é conscientemente cinematográfica, com frases como "neste momento, como dizem os roteiros, a câmera entra na casa". O protagonista é um escritor de 31 anos chamado Emmet Monsen, a quem Fitzgerald descreve como "notavelmente fotogênico" e "magro e sombriamente bonito". Ao redor do autodestrutivo Monsen, há médicos, assistentes pessoais e uma atriz de Hollywood e amante distante, que se distancia cada vez mais.

Andrew F. Gulli, editor da The Strand, encontrou o manuscrito este ano quando procurava livros raros e manuscritos na Universidade de Princeton. "Quando pensamos em Fitzgerald pensamos nos romances trágicos que escreveu, como O Grande Gatsby e Suave é a Noite, mas Temperature mostra que ele era um contista igualmente qualificado e que poderia escrever grandes comédias."

Os contos de Fitzgerald haviam sido apresentados na Collier's, The Saturday Evening Post e outras revistas, mas no final da década de 1930 já não tinha mais tantos seguidores e estava insatisfeito com seu agente literário, Harold Ober, que o havia ajudado economicamente antes. Em uma carta escrita a Ober em agosto de 1939, Fitzgerald disse que se sentia tão ignorado que havia enviado, ele mesmo, Temperature a algumas publicações, e que havia sido rechaçado pelo Post.

Fitzgerald morreu em dezembro de 1940, aos 44 anos.