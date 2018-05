Téa Obreht ganha prêmio Orange com seu primeiro romance

LONDRES (EFE) - A servo-estadunidense Téa Obreht, autora de "The Tiger's Wife", seu primeiro romance, ganhou nesta quarta-feira o prêmio literário Orange do Reino Unido, que reconhece a melhor obra escrita em língua inglesa por uma mulher de qualquer parte do mundo.

O nome da escritora, de 25 anos, foi anunciado em uma festa de gala realizada no Royal Festival Hall de Londres.

Nascida na antiga Iugoslávia em 1985 e educada em Belgrado, Obreht emigrou aos Estados Unidos em 1997 e se tornou a escritora mais jovem a ser reconhecida com o Orange. "The Tiger's Wife", ambientado nos países balcânicos, narra a história de um jovem médico que decide reconstruir a vida de seu avô.

Além da vencedora, concorriam ao prêmio a também estreante Emma Henderson, britânica que competiu com "Grace Williams Says It Loud", e a canadense Kathleen Winter, com "Annabel".

Além delas, estavam na disputa a irlandesa Emma Donoghue, finalista do prêmio Booker no ano passado, com seu sétimo romance, "Room"; Aminatta Forna, nascida na Escócia e criada em Serra Leoa, por "The Memory of Love", e a americana Nicole Krauss por "Great House".

Téa Obreht recebeu da organização do Orange uma estatueta de bronze e um cheque no valor de 33,7 mil euros.