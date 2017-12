Tarrafa Literária leva Arnon Grunberg, David Toscana e Pepetela a Santos

E a Tarrafa Literária chega à sua oitava edição, em Santos, no litoral de São Paulo. O início está programado para esta quarta-feira, 22, às 19h30, com a apresentação de Ignácio de Loyola Brandão e sua filha, a cantora Rita Gullo, com o espetáculo Solidão no Fundo da Agulha no Sesc Santos (Rua Conselheiro Ribas, 136). Entre os nomes confirmados para esta edição, estão, além de Arnon Grunberg, o mexicano David Toscana, o angolano Pepetela, e mais de 20 autores brasileiros, como Sérgio Rodrigues, Julián Fuks, Michel Laub, Reinaldo Moraes e Laerte. Os encontros ocorrem no Teatro Guarany, localizado ao lado da Rodoviária de Santos, e na unidade santista do Sesc. Os eventos têm entrada gratuita e vão até o domingo, 25.

A sexualidade é um dos destaques dos debates deste ano. Uma mesa vai reunir, na sexta-feira, 23, às 17h, a cartunista Laerte e a escritora Amara Moira, travesti doutoranda, cujo livro E Se Eu Fosse Puta? foi lançado este ano pela Hoo Editora. No domingo, 25, às 15h, se reúnem Reinaldo Moraes e Eliane Robert de Moraes, que organizou uma antologia de poesia erótica publicada em 2015.

A atual situação política do Brasil também será discutida em dois encontros no fim de semana. Os jornalistas Paulo Henrique Amorim e Mino Carta conversam com mediação de Renato Roval sobre os rumos da imprensa nacional no sábado, 24, às 17h. Já no domingo, na mesa final do evento, o economista e escritor Eduardo Gianetti encontra o escritor e professor de história Antônio Pedro Tota, com mediação do jornalista Matthew Shirts, para falar do comportamento brasileiro sob uma “perspectiva positiva” para o futuro, de acordo com um comunicado da organização.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os encontros com o escritores estrangeiros começam amanhã, 23, às 19h, em uma mesa com Pepetela e Julián Fuks, que devem debater a influência dos problemas sociais na escrita literária. No sábado, também às 19h, o festejado escritor mexicano David Toscana, que hoje vive em Lisboa, fala ao público sobre sua trajetória (Guilherme Weber está lançando um filme, Deserto, livremente inspirado em Santa Maria do Circo, de Toscana). E finalmente no domingo, às 17h, Grunberg responde a questões sobre sua carreira.

A Tarrafa é um projeto do livreiro e editor José Luiz Tahan, da livraria Realejo, realizado por sua editora de mesmo nome em parceria com o Sesc. Esta edição captou o valor de R$ 220 mil. Foram aprovados R$ 607 mil na Lei Rouanet e R$ 247 mil no Proac. No total, foram captados 150 mil na Rouanet e R$ 80 mil em marketing (sem Proac).

Veja a programação completa divulgada pelo evento:

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Abertura Tarrafa Literária – Festival Internacional de Literatura; Espetáculo “Solidão no Fundo da Agulha” @ SESC Santos

O espetáculo é uma parceria do escritor Ignácio de Loyola Brandão com sua filha, a cantora Rita Gullo, e leva o escritor ao palco para contar histórias marcantes de sua vida e momentos remetidos a canções interpretadas por Rita.

Quarta-feira, 21 de setembro, às 19h30

Endereço: Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida, Santos - SP

Grátis

Retirada de ingressos no dia do espetáculo a partir das 10h, no SESC Santos.

Site: www.sescsp.org.br/unidades/20_SANTOS/

Mesas Tarrafa Literária - Teatro Guarany e Sesc Santos

Teatro Guarany: Praça Andradas, S/N, Centro – Santos/SP (ao lado da rodoviária)

Grátis

22 de setembro, quinta-feira

Tema: “Antes da estreia, quase autor”

Às 17h

Com Maria Valéria Rezende e Estevão Azevedo

Mediação de Vanessa Ferrari

Os convidados falarão sobre a caminhada de novos autores até tornarem-se famosos, a rejeição de editoras e exposição em livrarias.

Tema: “O prato do dia, a crônica”

Às 19h

Com Gregório Duvivier e Marina Moraes

Mediação de Juliana Araripe

A temática discorre sobre a criação literária de gênero crônica, bem como as experiências de concepção textual dos convidados

23 de setembro, sexta-feira

Tema: “A minha vida é um livro aberto”

Às 17h

Com Laerte e Amara Moira

Mediação de Arthur Veríssimo

Tendo a sexualidade como assunto principal da mesa, os convidados deverão falar sobre os paradigmas e a passagem de experiências pessoas em literatura.

Tema: “Dois países, uma língua”

Às 19h

Com Pepetela e Julián Fuks

Mediação de Rodrigo Savazoni

Ambos romancistas falarão sobre a influência local e problematizações sociais na criação literária. Pepetela é um dos maiores escritores angolanos, que descreve o cenário de seu país em suas obras; Julián Fuks, por sua vez, com a obra “A Resistência”, conta a história se sua própria família: seus pais argentinos vieram ao Brasil exilados, em plena Guerra Suja, com um bebê adotado.

24 de setembro, sábado

Tema: “Bola de Papel”

Às 15h

Com Sergio Rodrigues e Michel Laub

Mediação de Jorge Oliveira

Os convidadores são autores ficcionais que em algum momento de suas obras escreveram sobre futebol, e falarão sobre a influência do esporte na literatura.

Tema: “Parem as Máquinas!”

Às 17h

Com Paulo Henrique Amorim e Mino Carta

Mediação de Renato Rovai

A mesa discorre sobre a história dos dois jornalistas e faz uma reflexão sobre a imprensa, além de abordar a crise política.

Tema: “Encontro com David Toscana”

Às 19h

Com David Toscana

Mediação de Manoel Herzog

Escritor contemporâneo mexicano fala de sua trajetória.

25 de setembro, domingo

Tema: “Ménage à trois”

Às 15h

Com Eliane Robert Moraes e Reinaldo Moraes

Mediação de Paulo Ludmer

Especialista em obras eróticas e escritor visto como “marginal” por abordar o sexo em algumas obras conversam sobre o tema.

Tema: “Encontro com Arnon Grunberg”

Às 17h

Com Arnon Grunberg

Mediação de Gustavo Klein

Escritor holandês fala de sua trajetória.

Tema: “Um belo Brasil”

Às 19h

Com Eduardo Giannetti e Antônio Pedro Tota

Mediação de Matthew Shirts

Convidados falam do comportamento brasileiro sob uma perspectiva positiva para o futuro do país.

*

Bate-papo com vencedoras do Prêmio SESC de Literatura 2015 @ SESC Santos

Escritoras conversam com interessados sobre criação literária

Dia 22, quinta-feira, às 18h30

Endereço: Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida, Santos – SP

Com Marta Barcellos e Sheyla Smanioto

Grátis

Site: www.sescsp.org.br/unidades/20_SANTOS/

“Poesia das Ruas”, recital de Sérgio Vaz @ SESC Santos

Poeta Sergio Vaz recita suas poesias

Dia 23, sexta-feira, às 18h30

Endereço: Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida, Santos – SP

Grátis

Site: www.sescsp.org.br/unidades/20_SANTOS/

Leitura com Autores Internacionais @ SESC Santos

Escritores indicam e conversam sobre literatura, em diferentes gêneros.

Dia 25, domingo, às 14h

Endereço: Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida, Santos – SP

Com Pepetela, Arnon e Toscana

Mediação de Ademir Demarchi

Grátis

Site: www.sescsp.org.br/unidades/20_SANTOS/

Tarrafinha Literária @ SESC Santos

Nesta edição, a Tarrafinha trará espetáculo cênico musical “Crianceiras”, concebido pelo músico Márcio de Camillo como uma homenagem a Manoel de Barros

Dia 24 de setembro, sábado, às 17h30

Endereço: Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida, Santos - SP

Grátis

Site: www.sescsp.org.br/unidades/20_SANTOS/

Espetáculo “O Fabuloso Mundo das Descobertas” @ Teatro Guarany

Espetáculo teatral com o intuito de despertar interesse sobre o aprendizado da origem das palavras, práticas saudáveis e fazer o bem.

Datas e horários: dias 19, segunda-feira, às 14h e 20h; 20, 21, 22 e 23, terça a sexta-feira, às 9h e 14h; e 24, sábado, às 11h.

Endereço: Praça Andradas, S/N, Centro – Santos/SP (ao lado da rodoviária)

Grátis