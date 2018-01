Sucesso no YouTube, Kéfera Buchmann leva fãs à Bienal do Livro do Rio de Janeiro

A paranaense Kéfera Buchmann, de 22 anos e sucesso no YouTube com o canal 5inco Minutos, é o destaque desta terça-feira, 8, na Bienal do Livro do Rio. Ela está lançando, pela Paralela, Muito Mais Que 5Cinco Minutos - livro em que parte de sua experiência para falar sobre relacionamentos, bullying, moda, etc.

Segundo a editora, a distribuição das senhas tiveram de ser antecipadas em uma hora por questões de segurança. Em 30 minutos, todas as 800 senhas foram distribuídas e antes das 10 horas os fãs já estavam no Riocentro - os autógrafos só começariam às 16h30 e a previsão é de que a sessão se encerre às 22 horas.

Ainda de acordo com a editora, a quantidade de livros levada à feira carioca não foi suficiente para a demanda. Na pré-venda, foram comercializados 16 mil exemplares. O lançamento foi em 2 de setembro, mas os 75 mil exemplares da primeira tiragem não foram suficientes e a editora mandou imprimir mais 50 mil cópias.

A popularidade de Kéfera nas redes sociais justifica os números e a histeria desta terça-feira, na Bienal do Rio - a organização do evento estima que 3 mil pessoas foram à feira especialmente para ver Kéfera. São 5 milhões de seguidores no YouTube, 4 milhões no Facebook, 2,9 milhões no Instagram e 97 mil no Twitter.