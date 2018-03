Steve Martin irá lançar livro de tuítes e doar lucro à caridade

LOS ANGELES (Reuters) - O veterano ator e comediante Steve Martin está escrevendo um livro baseado em suas publicações no Twitter, cujo lucro destinará à caridade, disse a editora do livro nesta sexta-feira.

Martin anunciou o volume com um tuíte que dizia "Devido à absoluta falta de demanda, logo publicarei um livro com meus tuítes, incluindo muitas de suas respostas! Todo meu lucro irá para a caridade".

O livro se chamará Os dez, ou melhor, os nove hábitos das pessoas muito organizadas. Digo, dez, e será uma coletânea dos tuítes de Martin, assim como respostas de seguidores, disse a editora Grand Central Publishing em comunicado. O livro deve sair no meio de 2012.

O ator de 66 anos vestiu a camisa do site de troca de mensagens, criando uma legião de mais de 1,7 milhão de seguidores.

Os tuítes de Martin viraram notícia em dezembro de 2010, quando o protagonista dos filmes A Pantera Cor-de-Rosa alegou estar publicando atualizações dos procedimentos legais como membro de um júri, geralmente sujeitos a termos de confidencialidade. Mais tarde ele confirmou que os tuítes eram falsos e publicou uma paródia.

O último livro do comediante, um romance intitulado The Object of Beauty (O objeto da Beleza, em tradução livre) foi publicado em 2010 e entrou na lista de mais vendidos do jornal New York Times.

Atualmente, Martin aparece ao lado de Owen Wilson e Jack Black na comédia The Big Year, lançado nos cinemas dos EUA no início de outubro.