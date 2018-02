'Simples assim, Irene', fotobiografia de Irene Ravache, é lançada em SP

Cacau Hygino é um artista que se desdobra em várias funções – ator de formação (começou a estudar teatro aos 13 anos, no famoso Tablado, do Rio), ele também escreve. Seus livros, porém, têm um apelo irresistível por conta da riqueza pessoal dos personagens. Foi assim com a ex-jogadora de vôlei Virna e com a as atrizes Nathalia Timberg e Irene Ravache. É justamente a obra sobre esta última, Simples Assim, Irene (M.Books), que ele lança neste sábado em São Paulo.

“É um universo no qual me sinto a vontade para escrever”, conta Cacau. “Tenho o privilégio também de contar com a confiança dos artistas.” De fato, esse raro talento foi descoberto em 2005, quando lançou Mulheres Fora de Cena (2005). “Quis mostrar o que ninguém conhecia, como o hobby da cantora Sandy, que tinha até um ateliê.”

O livro deu visibilidade a Cacau, que resolveu testar suas habilidades criativas – em 2007, publicou Nós e Nossos Cães, em que mostrava a relação de celebridades com seus bichinhos de estimação.

A complexidade humana, no entanto, é o que o mais fascina. Depois de retratar a ex-jogadora de vôlei Virna, Cacau uniu-se com a filha do cantor Herivelto Martins, Yaçanã, para desvendar a coleção de cartas deixadas por ele. O fruto dessa pesquisa é o precioso Herivelto como Conheci: A Verdadeira História de Amor, que detalha o relacionamento do cantor com a aeromoça Lurdes Torelly.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A essa altura, Cacau sedimentara a fama de revelador da alma feminina. Com isso, convenceu Nathalia Timberg a narrar sua trajetória no livro Momentos (M. Books), assim como organizou as fotos que constroem a carreira de Irene Ravache.

Desafios não faltam: ele já se prepara para contar a história dos casais Paulo Goulart/Nicete Bruno e Mauro Mendonça/Rosamaria Murtinho, além de Zezé Motta, que deverá sair no próximo ano.

SIMPLES ASSIM, IRENE

Autor: Cacau Hygino. Editora: M.Books (192 págs., R$ 69).

Lançamento. Livraria Cultura, Avenida Paulista, 2.073. 17h