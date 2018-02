Silviano Santiago vence Prêmio José Donoso

Escritor e crítico literário, o mineiro Silviano Santiago venceu nesta quarta-feira, 3, o Prêmio Ibero-americano de Letras José Donoso por sua contribuição ao pensamento e à criação literária da América Latina, informou a Associated Press. Ele é o primeiro brasileiro a figurar na lista de premiados.

Sua carreira como ensaísta, romancista e poeta também foi lembrada pelo júri. A premiação, no valor de US$ 50 mil, será entregue pela Universidade de Talca, do Chile, em outubro, durante a Feira do Livro de Santiago.

Criado em 2001, o prêmio já reconheceu os seguintes autores de língua espanhola ou portuguesa: José Emilio Pacheco (México), Beatriz Sarlo (Argentina), Isabel Allende (Chile), Antonio Cisneros (Peru), Ricardo Piglia (Argentina), António Lobo Antunes (Portugal), Miguel Barnet (Cuba), Javier Marías (Espanha), Jorge Volpi (México), Diamela Eltit (Chile), Sergio Ramírez (Nicarágua), Juan Villorro (México) e Pedro Lemebel (Chile).

Silviano Santiago, que foi colaborador do Estado e acaba de lançar o romance Mil Rosas Roubadas, ganhou, em 2013, pelo conjunto da obra, o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, no valor de R$ 100 mil. Em 2010, também pelo conjunto da obra, ele venceu o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura.