Silviano Santiago e Mathieu Lindon fazem mesa extra na Flip

O escritor e crítico literário brasileiro Silviano Santiago, autor do recém lançado Mil Rosas Roubadas (Companhia das Letras) é mais um convidado da próxima edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Santiago participa, ao lado do escritor francês Mathieu Lindon (também novidade na programação), de uma mesa extra na quinta-feira, 31 de julho. Com o título "Por que era ele, por que era eu", a mesa deve tratar de amizades, contracultura, drogas, paternidade, homossexualidade e suas representações literárias.

A organização da Flip ainda divulgou que o cartunista Claudius também será acrescentado à programação oficial, participando, na sexta-feira, 1º de agosto, da mesa "O Guru do Méier", com o jornalista e colunista do Estado, Sérgio Augusto e com o caricaturista Loredano. Claudius começou sua carreira na publicação Pif-Paf, de Millôr Fernandes, homenageado desta edição da Flip.

A venda dos ingressos para as mesas da Festa começa na próxima segunda-feira, 30, às 10h, por meio do site Tickets For Fun, pelo telefone 4003-5588 e nos postos de venda credenciados da empresa.