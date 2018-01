Semana dos livros proibidos destaca avanço da censura

Personagens LGBT, linguagem ofensiva e conteúdos sexualmente explícitos foram o denominador comum dos livros mais sujeitos a censura nos EUA em 2016, uma lista com a qual a Associação Americana de Bibliotecas reivindicou esta semana a "liberdade de ler". A Semana dos Livros Proibidos, que termina neste sábado, 30 de setembro, chama a atenção sobre as restrições que enfrentam alguns livros (no ano passado um total de 323 receberam queixas), mas celebra também que a maioria permanece nas estandes das bibliotecas públicas, lojas e escolas. "O número de reclamações tem aumentado quando o tema do livro está relacionado com a comunidade LGBT, e também a autores como Gabriel García Márquez", revelou a presidenta da associação, Loida García-Febo.

Desde 1982, esta iniciativa põe em destaque o acesso aberto à informação e apoia a liberdade, amparada na Primeira Emenda da Constituição americana, para expressar ideias, "inclusive aquelas que alguns consideram pouco ortodoxas ou impopulares", concluiu García-Febo. A lista dos 10 livros mais disputados em 2016 vem encabeçada por 'This One Summer' (Aquele Verão), de Jillian e Mariko Tamaki, que recebeu ameaça de veto por incluir personagens homossexuais, drogas e linguagem ofensiva, além de conteúdo sexual explícito. Razões similares compartilham outros livros, como 'Drama', de Raina Telgemeier, também por causa de personagens homossexuais, ou 'Two Boys Kissing' (Dois Garotos Beijando-se), de David Levithan, cuja capa, reproduzida abaixo, uma imagem representativa do titulo, foi objeto de restrições.

Graças a ativistas contrários à censura de livros, que vão de bibliotecários a compradores, apenas 10% dos livros publicados nos EUA, denunciados a cada ano, são efetivamentre retirados das estantes das bbiliotecas.