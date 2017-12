Semana Caio Mon Amour celebra Caio Fernando Abreu em seu aniversário

Caio Fernando Abreu nasceu no dia 12 de setembro de 1948. Para homenagear o escritor gaúcho e autor de Morangos Mofados e de Onde Andará Dulce Veiga?, entre outras obras, instituições paulistas como o Museu da Diversidade Sexual, Teatro Sérgio Cardoso, Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) e as bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos promovem uma série de ações na cidade.

Trata-se da Semana Caio Mon Amour, que será aberta neste domingo, 11, com a mostra de fotos e textos do escritor no Museu da Diversidade. Com entrada gratuita e curadoria de Paula Dip, amiga do homenageado, que morreu há 20 anos, em fevereiro de 1996, e autora de Para Sempre Teu, Caio F., livro transformado, depois, em documentário, a exposição terá atividades interativas, como poemas destacáveis que o visitante poderá levar embora, além de um mimeógrafo para impressão de textos do autor, uma máquina de escrever, com a qual o público poderá produzir seus próprios poemas e uma parede com palavras em ímãs, que podem ser usados para criar poemas temporários.

A mostra conta também com ensaios fotográficos de Marina Novelli inspirados em contos de Caio Fernando Abreu, e projeções de trechos de filme sobre o escritor. Para encerrar, haverá uma sala ambientada como uma boate dos anos 1980, com poemas de Caio pendurados no teto.

No Teatro Sérgio Cardoso, a programação começa na segunda, 12, e vai até sábado, 17. Serão apresentado espetáculos de diferentes linguagens, como a performance Dama da Noite, de Gilberto Gawronski (12), o espetáculo de dança Graxa, com Diogo Granato e Henrique Lima (14), e a peça O Homem e a Mancha: Releitura Drama Multimídia, de Marcos Breda e Luis Artur Nunes (17). No dia 15, Cida Moreira faz um show com a participação de Thiago Pethit em homenagem a Caio.

A festa continua no Museu da Imagem e do Som (MIS) no sábado, 17, que apresenta, a partir das 15h, curtas baseados na obra do autor e documentários sobre ele. Serão exibidos Dama da Noite (1999), de Mario Diamante, Pela Passagem de Uma Grande Dor (2006), de Bruno Polidoro, Linda, Uma História Horrível (2013), de Bruno Gularte Barreto e Bruno Polidoro, Sobre Sete Ondas Espumantes (2013), de Bruno Polidoro, Para Sempre Teu, Caio F. (2014), de Candé Salles, e Onde Andará Dulce Veiga (2008), de Guilherme de Almeida Prado. Após a exibição, haverá bate-papo entre os cineastas.

Na Bibliotecas de São Paulo e na do Parque Villa-Lobos também serão exibidos filmes. A primeira apresenta Sobre Sete Ondas Espumantes e Linda, Uma História Horrível nos dias 22 e 29 - neste dia, o Lual BSP promove edição especial sobre Caio Fernando Abreu. Já a Biblioteca Parque Villa-Lobos realiza sessões dos documentários Para Sempre Teu, Caio F., no dia 23, e de Pela Passagem de Uma Grande Dor, no dia 30.

Confira a programação completa

Exposição "Caio Mon Amour" - Museu da Diversidade Sexual

Abertura: 11 de setembro, domingo, às 15h (em cartaz até 28 de janeiro de 2017)

Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 18h

Local: Rua do Arouche, 24 - piso mezanino da estação República do metrô

Telefone: (11) 3882-8080

Curadoria: Paula Dip

Expografia: Zol Design

Execução: APAA / Museu da Diversidade Sexual

Realização: Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo

Semana Caio Mon Amour - Teatro Sérgio Cardoso

Endereço: Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista - São Paulo - SP

Bilheteria: (11) 3288-0136 (Atendimento de terça a domingo, das 14h00 até o início do espetáculo; vendas antecipadas: de terça a sábado das 14h00 às 19h00).

Vendas pela internet (Sujeito à cobrança de taxa de serviço): www.ingressorapido.com

Cartões: Visa e Visa Electron

Ar-condicionado / Bar & Café / Wi-fi

Acessibilidade para Pessoas com Deficiência

www.teatrosergiocardoso.org.br

Moradores do Bixiga que apresentarem comprovante de residência pagam R$ 5,00 em qualquer espetáculo.

CAPACIDADE DAS SALAS

Sala Sergio Cardoso: 835 lugares

Sala Paschoal Carlos Magno: 144 lugares

Show: Cida Moreira convida Thiago Pethit

Data e Horário: 15 de setembro, 21h

Duração: 60 min

Classificação: 14 anos

Ingressos: De R$ 40 a R$ 60 (inteira)

Performance: Dama da Noite, de Gilberto Gawronski

Data e Horário: 12 de Setembro, 19h

Duração: 35 min

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Espetáculo teatral: Amarelo Distante, de Kiko Rieser e Mateus Monteiro

Data e Horário: 13 de Setembro, 19h

Duração: 60 min

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Espetáculo de dança: Graxa, Diogo Granato e Henrique Lima

Data e Horário: 14 de Setembro, 19h

Duração: 50 min

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Espetáculo teatral: Aqueles Dois, Cia Luna Lunera

Data e Horário: 16 de Setembro, 18h30

Duração: 90 min

Classificação: 18 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Espetáculo teatral: O Homem e a Mancha: Releitura Drama Multimídia

Data e Horário: 17 de Setembro, 19h

Duração: 70 min

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Museu da Imagem e do Som - MIS-SP

Endereço: Avenida Europa, 158 - Jardim Europa - São Paulo-SP

Telefone: (11) 2117-4777

Entrada gratuita às terças-feiras. Aos sábados, acesso grátis às exposições do térreo e do acervo.

www.mis-sp.org.br

Sessões de filmes - Caio Mon Amour

Data: 17 de Setembro

Curtas -Metragens:

Horário: 15h

Dama da Noite, de Mario Diamante (1999, 15 min)

Pela passagem de uma grande dor, de Bruno Polidoro (2006, 18 min)

Linda uma história horrível, de Bruno Gularte Barreto e Bruno Polidoro (2013, 20 min)

Longas-Metragens

Horário: 16h30

Sobre sete ondas espumantes, documentário de Bruno Polidoro (2013, 74 min)

Horário: 18h

Para sempre teu, Caio F., documentário de Candé Salles (2014, 132 min)

Horário: 20h30

Onde andará Dulce Veiga, filme de Guilherme de Almeida Prado, 2008, 135 min.

Biblioteca de São Paulo

Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 - Estação Carandiru do Metrô - Linha Azul.

Telefone: (11) 2089-0800.

Não é necessária inscrição.

Sessões de filmes - Caio Mon Amour

Sobre sete ondas espumantes, documentário de Bruno Polidoro (2013, 74 min)

Dia 22, quinta-feira, 16h

Linda uma história horrível, de Bruno Gularte Barreto e Bruno Polidoro (2013, 20 min)

Dia 29, quinta-feira, 16h

Luau BSP

Dia 29, quinta-feira, das 12h30 às 13h30

A partir de 13 anos

É necessário retirar senhas com 30 minutos de antecedência.

Luau Poético: Caio, seus signos e a triste busca pela felicidade. Com equipe BSP.

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Queiróz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros.

Telefone: (11) 3024-2500.

Não é necessária inscrição

Sessões de filmes - Caio Mon Amour

Para sempre teu, Caio F., documentário de Candé Salles (2014, 132 min)

Dia 23, sexta-feira, 16h

Pela passagem de uma grande dor, documentário de Bruno Polidoro (2006, 18 min)

Dia 30, sexta-feira, 16h