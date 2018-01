Saramago deixa hospital e volta a escrever próximo romance

O escritor português José Saramago já deixou a clínica onde esteve internado na cidade espanhola de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, e seu estado de saúde "melhorou consideravelmente", informou nesta quarta-feira, 23, sua filha, Violante Saramago Matos. Após diagnóstico de pneumonia em novembro do ano passado, Saramago havia se internado num hospital da cidade de forma voluntária. Veja também: Saramago está internado num hospital espanhol Em declarações a uma rádio portuguesa, Violante disse que o escritor, prêmio Nobel de Literatura em 1998, já se encontra em casa, consegue caminhar com a ajuda de uma bengala e voltou a escrever seu próximo romance, que tem como título A Viagem do Elefante. Segundo a filha de Saramago, a fisioterapia teve "um efeito excelente" e seu pai conserva "um estado de confiança e de força extraordinários". Foi anunciado ainda nesta quarta-feira, 23, em Lisboa, que em 23 de abril será aberta uma grande exposição dedicada à obra de Saramago, de nome "A consistência dos sonhos". A mostra ocupará mil metros quadrados da Galeria Rei Dom Luís, onde serão expostos originais dos livros do escritor luso, assim como o diploma do prêmio Nobel e outros objetos pessoais