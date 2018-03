Salinger move ação contra sequência de 'O Apanhador...'

O escritor americano J.D. Salinger moveu uma ação judicial na segunda-feira contra o autor e a editora de um livro divulgado como sendo a sequência a seu clássico romance "O Apanhador no Campo de Centeio," dizendo que a obra é uma infração de seus direitos autorais.

Salinger pede que um juiz suste a publicação de "60 Years Later: Coming Through the Rye" (60 anos mais tarde: passando pelo centeio), de um autor identificado como J.D. California.

De acordo com a livraria online Amazon.com, o livro será lançado em setembro pela editora sueca Nicotext.

"A sequência não é uma paródia e não comenta ou critica o original. É roubo intelectual puro e simples," diz a ação registrada na Corte Distrital dos EUA em Manhattan.

Não foi possível entrar em contato imediato com um representante da Nicotext para ouvir suas declarações.

Salinger possui os direitos autorais sobre o romance de 1951, visto como uma das grandes obras da literatura americana, e seu personagem principal, Holden Caulfield.

A ação descreve Salinger como sendo "fortemente protetor de sua propriedade intelectual" e diz que "ele não aprovaria o uso de sua propriedade intelectual pelos réus."