Rubem Fonseca faz aparição pública

O escritor Rubem Fonseca, de 83 anos, abriu uma exceção em sua notória aversão a aparições públicas ao participar, em São Paulo, de uma performance na Livraria da Vila nesta terça-feira, 16.

O autor de Agosto, que vive no Rio, pegou a ponte aérea para entregar uma bandeja com comida para sua "discípula literária" Paula Parisot, que está há dias confinada numa caixa de acrílico no mezanino da loja - método encontrado pela desconhecida escritora para divulgar seu livro Gonzos e Parafusos (Leya).

Fonseca chegou na livraria pela manhã, revezou-se entre o café e o mezanino e, sobre a performance, comentou para pessoas próximas: "É um trabalho sério. Podem pensar que é jogada de marketing, mas não é nada disso."

