Rubem Fonseca e Bernardo Carvalho estão entre os vencedores do Jabuti

Atualizado às 19h15.

Rubem Fonseca, com Amálgama, Bernardo Carvalho, com Reprodução, Laurentino Gomes, com 1889, e Lira Neto, com Getúlio - Do Governo Provisório à Ditadura do Estado Novo (1930-1945), são alguns dos vencedores do 56.º Prêmio Jabuti. A apuração dos votos dos jurados foi realizada de ontem, na Câmara Brasileira do Livro.

Mais completa premiação do mercado editorial brasileiro, o Jabuti reconhece obras de diferentes gêneros - de romance à economia - e as diversas etapas de produção de um livro - da tradução à capa. Concorreram 2.240 livros publicados em 2013 - em 2013, foram inscritas 2.050 obras. O primeiro colocado ganha R$ 3.500 e o troféu. Os outros dois ganham apenas o troféu. A cerimônia de premiação será no dia 18 de novembro, no Auditório do Ibirapuera, quando serão revelados os vencedores do Livro do Ano Ficção e Livro do Ano Não Ficção, que paga mais R$ 35 mil. A organização ainda discute se os três vencedores subirão ao palco - decisão que pode agilizar a longa festa, mas também esvaziá-la.

Depois do famoso caso do jurado C, que em 2012 acabou manipulando as notas e escolhendo, sozinho, o romancista vencedor, a comissão organizadora mudou o regulamento. Este ano, no entanto, houve nova tentativa de manipulação, mas na categoria Conto e Crônica. O jurado B deu 8, a nota mínima, a Rubem Fonseca, Luiz Vilela, Milton Hatoum e Antonio Prata, 10 para João Vereza e seu Noveletas, que já ganhou o Prêmio Sesc, e entre 8 e 9 aos demais candidatos. Ele, no entanto, não conseguiu tirar seus preteridos do páreo. Fonseca ficou em primeiro lugar, Vilela, com Você Verá, em segundo e Prata, com Nu, de Botas, e Hatoum, com Um Solitário à Espreita, dividiram o terceiro lugar.

O contrato que os jurados assinam com a CBL diz que eles não podem repetir notas em seu julgamento, mas muitos fizeram isso e a comissão optou por validar os votos. Novas alterações devem ser feitas no regulamento da próxima edição para evitar esses erros.

Confusão também envolvendo a categoria Capa e outro jurado B, que deixou de votar nos livros Maquiagem, que tem capa de Luciana Molisani, Marcos Costa, Paschoal Rodriguez, e Luz Antiga, de Luciana Facchini, que tinham recebido boas notas do primeiro jurado. A auditoria Parker Randall Brasil disse que no ano passado sugeriu algumas mudanças no regulamento para evitar que um jurado prejudicasse uma obra e que nada foi feito, ou seja, há um erro no regulamento. A comissão organizadora tem a última palavra e resolveu questão dando a nota mínima para os dois títulos. Maquiagem acabou em quarto lugar na lista final.

A decisão de dar a nota mínima aos livros que não foram votados pelos jurados continuou em outras categorias, como Arte e Fotografia - nela, por causa de empates, havia 20 finalistas, mas um dos jurados resolveu descartar 10 obras e concentrar seus votos nas 10 que ele considerava principais. A comissão julgadora também optou por dar 8 para as obras que foram excluídas pelo jurado.

A pesquisadora Marisa Lajolo, pela primeira vez à frente da curadoria do Jabuti, disse que para o próximo ano deve rever a redação do regulamento e melhorá-lo, para que mal-entendidos não ocorram mais. “Mas não acho que esta edição prejudicou nenhum livro. Ser um dos 10 finalistas já é uma coisa ótima”, disse. Outra mudança que estuda para o próximo ano é a inclusão de uma categoria para e-book. Além disso, os organizadores querem manter o prêmio vivo durante o ano - firmar parceria com secretarias de Educação e Cultura para a realização de encontros com os vencedores é uma das ideias.

Entre os vencedores, alguns antigos conhecidos do Jabuti. No ano passado, Lira Neto ficou em terceiro lugar em biografia. Agora, chegou à primeira colocação. Os dois livros são de sua trilogia sobre Getúlio Vargas. Laurentino Gomes teve mais sorte - foi o vencedor com os três livros de sua série sobre a história do Brasil - resta esperar novembro para saber se ele leva seu terceiro Jabuti de Livro do Ano.

Confira os vencedores do 56.º Jabuti

Romance

1º Reprodução (Companhia das Letras, de Bernardo Carvalho)

2º A Maçã Envenenada (Companhia das Letras), de Michel Laub

3º Opsanie Swiata (Cosac Naify), de Veronica Stigger

Contos e Crônicas

1º Amálgama (Nova Fronteira), de Rubem Fonseca

2º Você Verá (Record), de Luiz Vilela

3º Nu, de Botas (Companhia das Letras), de Antonio Prata, e Um Solitário à Espreita (Companhia das Letras), de Miltom Hatoum

Poesia

1º Bernini – Poemas 2008-2010, de Horácio Costa (Demônio Negro)

2º Jardim das Delícias (Kelps), de Marcus Vinicius Quiroga

3º Ximerix (Cosac Naify), de Zuca Sardan

Biografia

1º Getúlio – Do Governo Provisório à Ditadura do Estado Novo (1930-1945) (Companhia das Letras), de Lira Neto

2º Wilson Baptista: O Samba foi sua Glória (Casa da Palavra), de Rodrigo Alzuguir

3º O Castelo de Papel (Rocco), de Mary del Priore

Reportagem

1º 1889 (Globo), de Laurentino Gomes

2º Holocausto Brasileiro (Geração), de Daniela Arbex

3º Um Gosto Amargo de Bala (Civilizaçao Brasileira), de Vera Gertel

Infantil

1º Breve História de um Pequeno Amor (FTD), de Marina Colasanti

2º Da Guerra dos Mares e das Areias: Fábula sobre as Marés (Quatro Cantos), de Pedro Veludo

3º Poemas que Escolhi para Crianças (Moderna), de Ruth Rocha

Juvenil

1º Fragosas Brenhas do Mataréu (Ática), de Ricardo Azevedo

2º As Gêmeas da Família (Globo), de Stella Maris Rezende

3º Uma Escuridão Bonita (Pallas), de Ondjaki

Capa

1º A São Paulo de German Lorca (Imprensa Oficial), de Edson Lemos

2º Graffitti Fine Art (Sesi), de Raquel Matsushita

3º Murphy (Cosac Naify), de Paulo André Chagas

Ilustração

1º Brasil: Imagens sob a Ótica da Artista Meire de Oliveira (Meire de Oliveira), de Meire de Oliveira

2º Storynhas (Companhia das Letras), de Laerte

3º Decameron: Giovanni Boccaccio (Cosac Naify), de Alex Cervany

Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil

1º Bárbaro (Companhia das Letras), de Renato Moriconi

2º Naninquiá – A Moça Bonita (DCL), de Ciça Fittipaldi

3º Conselho (Escrita Fina), de Odilon Moraes

Arquitetura e Urbanismo

1º Ministério da Educação e Saúde. Ícone Urbano da Modernidade (Romano Guerra Editora), de Roberto Segre (in Memorian)

1º As Minas de Ouro e a Formação das Capitanias do Sul (Via das Artes), de Nestor Goulart Reis Filho

2º Preservação e Restauro Urbano: Intervenções em Sítios Históricos Industriais (Fap-Unifesp), de Manoela Rossinetti Rufinoni

3º Da Taipa ao Concreto (Três Estrelas), de Carlos Alberto Cerqueira Lemos

Artes e Fotografia

1º Walter Zanini: Escrituras Críticas (Annablume), org. de Cristina Freire

2º Marcello Grassmann 1942-1955 (Edusp), de Mayara Laudanna e Leon Kossovitch

3º Norberto Nicola: Trama Ativa (Imprensa Oficial), org. de Denise Mattar

Comunicação

1º Mídia e Política na América Latina – Globalização, Democracia e Identidade (Civilização Brasileira), de Carolina Matos

2º Comunicação Ubíqua: Repercussões na Cultura e na Educação (Paulus), de Lucia Santaella

3º O Rosto e a Máquina: O Fenômeno da Comunicação Visto dos Ângulos Humano, Medial e Tecnológico (Paulus), de Ciro Marcondes Filho

Didático e Paradidático

1º Alfabeto Escalafobético (Jujuba), de Claudio Fragata

2º Para ler e ver com olhos livres (Nova Fronteira), de Flávia Aidar e Januária Cristina Alvesibi

3º Crônicas da Norma - Pequenas Histórias Gramaticais (Callis), de Blandina Franco, José Carlos Lollo e Gabriel Perissé

Educação

1º Tenho um Aluno Surdo, e Agora? Introdução à Libras e Educação de Surdos (Edufscar), org. de Cristina B F Lacerda e Lara F Santos

2º Aberturas para História da Educação (Autores Associados), de Dermeval Saviani

3º Na Trilha da Gramática – Conhecimento Linguístico na Alfabetização e Letramento (Cortez), de Luiz Carlos Travaglia

Psicologia e Psicanálise

1º O Avesso do Imaginário (Cosac Naify), de Tania Riviera

2º Antígona e a Ética Trágica da Psicanálise (Zahar), de Ingrid Vorsatz

3º Onde Tudo Acontece - Cultura e psicanálise no século XXI (Civilização Brasileira), Giovanna Bartucci

Gastronomia

1º Expedição Brasil Gastronômico MG-RJ-PE-CE-RN-AM (Melhoramentos), de Guta Chaves e Dolores Freixa

2º Os Banquetes do Imperador (Senac), de Francisco Lellis e André Boccato

3º Sou Barista (Senac), de Concetta Marcelina e Cristiana Couta

Ciências Exatas, Tecnologia e Informática

1º Estrutura Atômica, Ligações e Estereoquímica (Blucher), de Henrique Eisi Toma

2º O Cerne da Matéria – A Aventura Científica que Levou à Descoberta do Bóson de Higgs (Companhia das Letras), de Rogério Rosenfeld

3º Ciência do Futuro e Futuro da Ciência: Redes e Políticas de Nanociência e Nanotecnologia no Brasil (Editura Uerj), de Jorge Luiz dos Santos Junior

Ciências Humanas

1º O Mapa que Inventou o Brasil (Versal), de Júnia Ferreira Furtado

2º Atlântico: A História de um Oceano (Civilização Brasileira), de Francisco Eduardo Alves de Almeida, Francisco Carlos Teixeira da Silva e Karl Schurster de Sousa Leão

3º Título: Compêndio de Ciência da Religião (Paulinas), de Frank Usarski e João Décio Passos

Ciências Naturais

1º Livro Vermelho da Flora do Brasil (Andrea Jakobsson Estúdio Editorial), org. de Gustavo Martinelli e Miguel Avila Moraes

2º Peixes do Rio Madeira (Dialeto Latin American Documentary), de vários autores

3º Guia dos Anfíbios da Mata Atlântica – Diversidade e Biologia (Anolis Books), de Célio Haddad e outros

Ciências da Saúde

1º Tratado de Oncologia (Atheneu), de Paulo Marcelo Gehm Hoff

2º Medicina Respiratória (Atheneu), de Carlos Alberto de Castro Pereira

3º Medicina Intensiva – Fundamentos e Prática (Atheneu), de Dante Senra

Direito

1º Como Decidem as Cortes? - Para uma Crítica do Direito Brasileiro (FGV), de José Rodrigo Rodriguez

2º Série IDP – Comentários à Constituição do Brasil (Saraiva), org. Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes, Léo Ferreira Leoncy

3º Fundamentos Para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas (Saraiva), de Maria Paula Dallari Bucci

Teoria e Crítica Literária

1º Fervor das Vanguardas (Companhia das Letras), de Jorge Schwartz

2º Abençoado e Danado do Samba: Um Estudo sobre o Discurso Popular (Edusp), de Ricardo Azevedo

3º Melancolias, Mercadorias (Ateliê), de Walter Garcia

Projeto Gráfico

1º Decameron: Giovanni Boccaccio (Cosac Naify), de Elaine Ramos e Tereza Bettinardi

2º Esopo – Fábulas Completas (Cosac Naify), de Flávia Castanheira

3º Marcelo Grassmann 1942-1955 (Edusp), de Eunice Liu e Carla Fernanda Fontana

Tradução

1º A Anatomia da Melancolia (Editora UFPR), por Guilherme Gontijo Flores

2º Antologia da Poesia Clássica Chinesa (Unesp), por Ricardo Primo Portugal

3º O Capital: Crítica da Economia Política - Livro I: O processo de Produção do Capital (Boitempo), por Rubens Enderle

Tradução de Obra Literária Inglês-Português

1º Vênus e Adônis (Leya), por Alípio Correia de Franca Neto

2º Contos da Cantuária (Companhia das Letras), por José Francisco Botelho

3º Ao Farol (L&PM), por Denise Bottmann

Economia, Administração e Negócios

1º Os Limites do Possível – A Economia Além da Conjuntura (Companhia das Letras), de André Lara Resende

2º O Futuro da Indústria no Brasil (Civilização Brasileira), de Edmar Bacha e Monica Bolle

3º Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860 (Edusp), de Izabel Andrade Marson e Cecília H. De S. Oliveira