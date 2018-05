Rowling se prepara para lançar outra novidade de 'Harry Potter'

A criadora de Harry Potter, J.K. Rowling, vai lançar na quinta-feira seu empreendimento mais recente envolvendo o jovem mago, pondo fim à expectativa enorme entre os fãs sobre o que vem por aí.

Após anunciar um novo site ligado a Potter (www.pottermore.com), a escritora britânica está mantendo o conteúdo do site em segredo, permitindo o acesso antecipado apenas a um punhado dos maiores fãs de sites do mago, que tiveram que comprometer-se a manter segredo em torno do assunto.

Tudo será revelado na quinta-feira, e há um relógio ligado ao site que está em modo de contagem regressiva, indicando que o site será aberto ao público às 12h pelo horário de Londres (8h de Brasília).

"As corujas estão se reunindo... Descubra o porquê em breve", é só o que diz o link.

O que muitos fãs de Potter mais gostariam seria um oitavo livro da série, que desse sequência ao sétimo e "último" capítulo da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte, publicado em 2007.

Mas o agente publicitário de Rowling já deixou claro que a novidade não vai envolver um livro novo.

A série de sete livros já vendeu mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo, e, juntamente com a franquia de filmes que viraram blockbusters, converteu Rowling na escritora mais rica do mundo.

Outras possibilidades incluem um site de relacionamento social para fãs, um game online ou o lançamento de livros como e-livros.

O anúncio foi feito semanas apenas antes do lançamento nos cinemas, em 15 de julho, do oitavo e último filme da série Harry Potter, que será exibido em 3D. Os sete filmes lançados até agora renderam 6,4 bilhões de dólares em vendas de ingressos.