Romance sobre Zelda Fitzgerald ganha prêmio na França Um romance que relata a história de um dos casais mais famosos da literatura norte-americana recebeu o maior prêmio literário da França, o Prix Goncourt. O anúncio foi feito na segunda-feira pelo júri do prêmio. "Alabama Song", de Gilles Leroy, conta a história da beldade sulina Zelda Sayre, seu casamento com F. Scott Fitzgerald, futuro autor de "O Grande Gatsby", e sua luta para viver à sombra do sucesso dele. Scott e Zelda Fitzgerald viveram uma vida de glamour em Paris, a Riviera francesa e os EUA, até sua decadência movida a álcool lhes garantir um lugar entre os "belos e malditos" da década de 1920. A entrada do restaurante Drouant, em Paris, onde é feito o anúncio do Prix Goncourt todos os anos, ficou lotada de jornalistas e fãs literários na segunda-feira. Mas o prêmio de 2007 não suscitou o mesmo interesse despertado um ano atrás por "As Benevolentes", do americano Jonathan Littell -- o relato fictício, feito por um oficial nazista, de suas ações bárbaras na 2a Guerra Mundial.