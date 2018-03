Repórter do "Estado" lança livro na Feira do Livro de São Luís

A 8ª. Feira do Livro de São Luís do Maranhão (FeLiS), que vai até o dia 9 na capital maranhense, tem como convidados este ano os autores Mauricio de Sousa, Pedro Bandeira, Marina Colassanti, Marcelino Freire, Ricardo Aleixo, Gero Camilo, Pedro Tierra, Frei Betto, Paulo César de Araújo e Zeca Baleiro, entre outros. O repórter do Estado, Jotabê Medeiros, participa nesta quinta-feira, 6, de debate sobre jornalismo cultural e lança seu livro de estreia, O Bisbilhoteiro das Galáxias (Lazuli Editora).

Este ano, o tema da FeLiS é Literatura infantil: aqui começa a magia da leitura, e a feira está acontecendo no bairro do Desterro, um dos três do Centro Histórico da capital. A programação está concentrada na sede da Fundação da Memória Republicana, o Convento das Mercês e as praças da Igreja do Desterro e a da Flor do Samba.

O patrono da 8ª. FeLiS é o escritor Wilson Marques, que tem mais de 15 títulos infantis. Os homenageados desta edição são a pesquisadora Mundinha Araújo e os escritores Odylo Costa Filho e Ubiratan Teixeira (este morto em 2014). Como no ano passado, a curadoria é do jornalista e poeta Celso Borges.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A programação completa está disponível no link

http://www.saoluis.ma.gov.br/custom_files/File/programacao_feira_do_livro.pdf