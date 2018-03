Raimundo Carrero sofre um novo AVC, mas passa bem

Em 19 de outubro de 2010, o escritor pernambucano Raimundo Carrero, 69, acordou pela manhã, e viu que seu corpo não respondia como era de hábito; era o primeiro AVC (Acidente Vascular Cerebral) que ele sofria. Recuperado, o escritor relatou a experiência com a doença ficcionalmente no livro O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo, publicado pela editora Record, eleito o melhor romance pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) de 2015.

Na segunda, 27, Carrero novamente se sentiu mal, e foi direto para o Hospital Albert Sabin, na Ilha do Leite, em Recife. Depois dos exames. foi diagnosticado que teve outro AVC. Em entrevista, o escritor brincou: “Está tudo bem, não deu para morrer”.

Na sua página do Facebook, ele falou que terá alta do hospital no sábado. “Amigos e inimigos, comunico que sofri um AVC na segunda, 27, depois da aula noturna e, por isso, estou no Hospital Albert Sabin, apartamento 210, de onde sairei somente no sábado pela manhã, abraços, Carrero”.