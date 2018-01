Rafael Gallo e Henrique Rodrigues lançam livro e participam de debate

Vencedor do Prêmio Sesc na categoria contos com Réveillon e Outros Dias, o paulistano Rafael Gallo lança, nesta quarta-feira, 2, às 18h30, na Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915), seu primeiro romance, Rebentar. Trata-se da história de uma mulher que, 30 anos depois do desaparecimento de seu filho, desiste das buscas e decide retomar a vida.

Noite de estreia, também, para o poeta e cronista Henrique Rodrigues, que apresenta O Próximo da Fila, romance centrado num jovem funcionário de uma rede de fast-food. A inspiração veio da própria trajetória do autor carioca, que, nos anos 1990, trabalhava numa lanchonete.

Henrique Rodrigues, assessor de literatura do Sesc, é, ainda, organizador das coletâneas Como Se Não Houvesse Amanhã, com contos inspirados em músicas da Legião Urbana, e de O Livro Branco, em que diversos escritores recriam, em texto, canções dos Beatles.

Os autores, cujos livros estão saindo pela Record, participam de um debate mediado pelo escritor Ronaldo Bressane e depois autografam seus livros.