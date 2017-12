Raduan Nassar está na lista de semifinalistas do International Man Booker Prize

Um Copo de Cólera - ou melhor, A Cup of Rage, a tradução britânica do livro do escritor paulista Raduan Nassar, está na semifinal da primeira edição do International Man Booker Prize. Esta é a primeira vez em que o prestigioso prêmio literário também vai premiar obras traduzidas.

Outros 13 livros estão na chamada longlist (uma shortlist, com seis finalistas, será divulgada no dia 14 de abril). Entre os selecionados, estão Elena Ferrante (The Story of the Lost Child), José Eduardo Agualusa (A General Theory of Oblivion), Orhan Pamuk (A Strangeness in my Mind) e Marie NDiaye (Ladivine).

A obra de Nassar foi publicada pela coleção Penguin Modern Classics, com tradução de Stefan Tobler (Lavoura Arcaica, seu outro romance, foi traduzido por Karen Sotelino).

Em artigo no jornal The Independent, em fevereiro de 2016, Tobler escreveu que os romances de Nassar, publicados em inglês pela primeira vez agora, "oferecem um profundo olhar para a agitação de uma sociedade despedaçada com divisões de raça, classe social e gênero". Ele comenta que Raduan Nassar "pode muito bem ser o autor vivo mais aclamado no Brasil" e que a sua literatura olha para as "forças obscuras que existem em todas as sociedades".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vencedor do International Man Booker Prize será conhecido no dia 16 de maio, e o prêmio vai pagar £50 mil (aproximadamente R$ 260 mil), a ser dividido entre autor e tradutor.