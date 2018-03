Projeto quer por na Web 75 obras digitalizadas de Shakespeare Uma biblioteca americana e outra britânica querem reproduzir online todas as 75 edições das peças de William Shakespeare impressas no pequeno formato conhecido como "in quarto" até o ano de 1641. As bibliotecas Bodleian, de Oxford, e Folger Shakespeare, de Washington, se uniram para colocar suas coleções online, ampliando o trabalho iniciado pela British Library, que digitalizou sua coleção de edições in quarto, em que uma folha é dobrada em quatro, em 2004. "Não existem manuscritos sobreviventes das peças de Shakespeare escritas de punho próprio pelo autor, de modo que as edições in quarto são o mais próximo que podemos chegar do que Shakespeare realmente queria", disse uma porta-voz da Bodleian, Oana Romocea. "Mas algumas das edições in quarto apresentam anotações feitas por Shakespeare em volta do texto impresso." O projeto visa disponibilizar para o público mais amplo todas as primeiras versões impressas das peças de Shakespeare, muitas das quais só são acessíveis a acadêmicos. O processo de digitalização das edições in quarto começará no próximo mês e levará um ano para ser concluído. Os internautas poderão comparar imagens lado a lado, realizar buscas nas peças e marcar os textos. "Nós (da Bodleian Library) temos cerca de 55 cópias, embora algumas sejam reproduções", disse Romocea. "Cada in quarto é diferente, então, desde o ponto de vista da pesquisa, é muito interessante poder compará-los." "Por exemplo, alguns dos versos famosos de 'Hamlet' existem em um in quarto e não em outro, ou, então, são muito diferentes em cada edição." Shakespeare escreveu pelo menos 37 peças e colaborou na redação de várias outras entre aproximadamente 1590 e 1613. Ele morreu em 1616.