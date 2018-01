Primeiro romance de Sam Shepard será publicado no Brasil

O dramaturgo, ator, diretor e escritor norteamericano Sam Shepard morreu na última quinta, 27, aos 73 anos. Sua face de escritor ganhou uma nova obra em fevereiro deste ano, seu primeiro romance, The One Inside — a obra será lançada no Brasil pela editora Estação Liberdade, com tradução de Denise Bottmann.

Segundo comunicado divulgado pela editora nesta segunda-feira, 31, a obra está no prelo. "Mesclando memórias e ficção e usando tons de mistério e surrealismo, a obra, que, para a crítica, condensa os principais temas da carreira de Shepard, foi lançada originalmente em fevereiro de 2017 pela editora Knopf, do grupo Penguin Random House", diz a nota.

Em mais de 50 anos de carreira, Shepard escreveu cerca de 50 peças, além de roteiros, volumes de contos, ensaios e memórias. Ele foi laureado com o prêmio Pulitzer de dramaturgia e o prêmio PEN/Laura Pels. Ele também era membro da Academia de Artes e Letras dos EUA e está no Hall da Fama do Teatro Americano.

Entre suas colaborações marcantes no cinema estão os roteiros de Paris, Texas, assinado junto com o diretor Wim Wenders, e Zabriskie Point, com Michelangelo Antonioni.