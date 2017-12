Primeira edição de 'O Hobbit' irá a leilão em março Um exemplar de uma das primeiras edições do clássico "O Hobbit", de J.R.R. Tolkien, deve ser arrematado por mais de 30 mil libras quando for a leilão, no próximo mês. Publicado em 1937 e ilustrado com desenhos em preto e branco, o livro foi autografado por Tolkien e dedicado a sua amiga Elaine Griffiths. Tolkien escreveu "O Hobbit" originalmente para seus filhos, mas, depois de ler o manuscrito, Griffiths o achou tão bom que o deu a uma editora, a George, Allen and Unwin. A história, que acompanha a busca do hobbit Bilbo Bolseiro para recuperar tesouros roubados pelo dragão Smaug, acabou por tornar-se um clássico cult que já vendeu mais de 100 milhões de cópias em 40 línguas. Foram impressos apenas 1.500 exemplares da primeira edição. Também serão oferecidos no leilão da Bonhams a primeira versão em língua estrangeira, traduzida para o sueco em 1947, e a última foto conhecida do autor, que teria sido feita por seu neto Michael, em 1973, pouco antes de sua morte. "O Hobbit" deve ser transposto para um filme de Hollywood dentro em breve. O livro foi o precursor da trilogia "O Senhor dos Anéis".