Primeira edição de 'Cem Anos de Solidão' é furtada

Um raro exemplar da primeira edição do livro Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, foi furtado do pavilhão Macondo da Feira Internacional do Livro de Bogotá, na Colômbia, que homenageia o escritor. O livro era mais valioso por estar autografado pelo autor. O sumiço da obra foi detectado na noite de sábado, segundo disse à agência de notícias EFE uma fonte da Câmara Colombiana do Livro.

O exemplar pertence ao livreiro Álvaro Castillo, que o tinha emprestado à feira, que termina amanhã. Cem Anos de Solidão foi publicado pela primeira vez em 1967 pela editora Sudamericana de Buenos Aires e, desde então, tornou-se um fenômeno da literatura mundial.