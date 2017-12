Prestes a voltar aos cinemas, 'Bridget Jones' vai virar musical

A escritora britânica Helen Fielding, conhecida por criar a popular personagem de Bridget Jones em seu romance O Diário de Bridget Jones (1996), revelou nesta terça-feira, 6, que planeja um musical baseado em sua franquia de sucesso.

Ela participava de um programa de televisão britânico quando confessou que a "emociona a ideia de um musical" sobre sua personagem. Até agora, a imprensa só havia especulado se a história da solteirona às voltas com seu peso e sua vida amorosa poderia virar uma peça teatral.

O romance de Fielding foi adaptado com grande sucesso para o cinema em três filmes - o primeiro foi lançado em 2001 e o último, O Bebê de Bridget Jones, estreia no Reino Unido no dia 16 (aqui, ele está previsto para o fim do mês).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pressionada pelos apresentadores do programa sobre quando pensa em adaptar o enredo para o palco, ela respondeu "nos próximos anos" e admitiu que já escreveu o roteiro.

A atriz americana Renée Zellweger interpretou Bridget Jones nos três filmes, mas a escritora não confirmou se ela estará, também, na montagem.