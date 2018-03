Prêmio São Paulo de Literatura anuncia vencedores nesta segunda-feira

O Prêmio São Paulo de Literatura anuncia na noite desta segunda-feira, dia 10, em cerimônia no Museu da Língua Portuguesa, os autores dos melhores livros publicados no País em 2013 segundo seu júri. Bernardo Carvalho, que acaba de ganhar o Jabuti por Reprodução, está na disputa. Confira os finalistas das três categorias.

Na lista dos melhores romances de 2013, valendo R$ 200 mil, estão Hanói (Alfaguara), de Adriana Lisboa; Lívia e o Cemitério Africano (Editora 34), de Alberto Martins, vencedor do Prêmios APCA; Anel de Vidro (Ouro Sobre Azul), de Ana Luisa Escorel; Reprodução (Companhia das Letras), de Bernardo Carvalho; A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários (Companhia das Letras); A Tristeza Extraordinária do Leopardo-das-neves (Companhia das Letras), de Joca Reiners Terron; O Bibliotecário do Imperador (Globo), de Marco Lucchesi; A Maçã Envenenada (Companhia das Letras), de Michel Laub; A República das Abelhas (Companhia das Letras), de Rodrigo Lacerda; e O Drible (Companhia das Letras), de Sérgio Rodrigues.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os finalistas na categoria melhor romance de autor com mais de 40 anos, estão Barreira (Companhia das Letras), de Amilcar Bettega; Pessoas que Passam Pelos Sonhos (Cosac Naify), de Cadão Volpato; Nossos Ossos (Record), de Marcelino Freire; O Frio Aqui Fora (Cosac Naify), de Flavio Cafiero; Aos 7 e aos 40 (Cosac Naify), de João Anzanello Carrascoza; Na Escuridão, Amanhã (Cosac Naify), de Rogerio Pereira; e Opisanie Swiata (Cosac Naify), de Verônica Stigger. O vencedor ganhará R$ 100 mil.

Já na categoria melhor romance de autor com até 40 anos, que também ganhará R$ 100 mil, estão O Evangelho Segundo Hittler (Record), livro com o qual Marcos Peres ganhou o Prêmio Sesc de Literatura; Olhos de Bicho (Rocco), de Ieda Magri; e Esquilos de Pavlov (Alfaguara), de Laura Erber.

Este ano, foram inscritos 153 romances publicados em primeira edição no Brasil em 2013 (67 de autores veteranos, 45 de estreantes com mais de 40 anos e 41 de autores com menos de 40).