Prêmio Off Flip Bibliomundi 2016 vai distribuir R$ 30 mil entre os vencedores

Dez anos depois de sua criação, o Prêmio Off Flip faz parceria com Bibliomundi, plataforma de autopublicação, em 2016. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de março. Ao todo, serão distribuídos R$ 30 mil aos vencedores – eles ganham, ainda, estadia em Paraty durante a Flip, livros e passeio de escuna.

São três categorias: conto, poesia e literatura infantojuvenil. Para concorrer, os autores precisam ser maiores de 16 anos e pagar uma taxa de R$ 100. Serão aceitas inscrições de brasileiros residentes no Brasil ou no exterior, estrangeiros que vivem aqui e lusófonos de qualquer país.

Os contos e poemas selecionados serão publicados em coletânea do Selo Off Flip. Já os vencedoras no gênero infantojuvenil firmarão contrato de edição com o selo. Como prêmio, os primeiros colocados nas categorias conto e poesia receberão R$ 5 mil; os segundos colocados, R$ 4 mil e os terceiros, R$ 3 mil – mesmo valor pago aos autores dos dois melhores livros infantojuvenis.

O sarau de premiação será realizado no Centro Cultural Sesc Paraty no dia 2 de julho, durante a Festa Literária Internacional de Paraty.