Prêmio Oceanos 2017 divulga semifinalistas; veja a lista

Até o ano passado, podiam concorrer ao Prêmio Oceanos, herdeiro do Prêmio Portugal Telecom, obras de autores lusófonos que tivessem sido publicadas no Brasil. Este ano, não. O novo regulamento previu a inscrição de livros de escritores lusófonos publicados em qualquer lugar do mundo – desde que escritos e editados em português. E chegaram obras daqui, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Espanha e Quênia.

A lista de semifinalistas que o Itaú Cultural anuncia hoje, 12, mostra uma maior presença de brasileiros (31) e portugueses (19). O angolano Pepetela, com Se o Passado Não Tivesse Asas, que acaba de chegar às livrarias brasileiras pela LeYa, é o único africano entre os concorrentes.

Alguns velhos conhecidos do prêmio voltam à disputa: José Luiz Passos, que já venceu (quando era Portugal Telecom) com O Sonâmbulo Amador, concorre agora com O Marechal de Costas, ambos publicados pela Alfaguara. Silviano Santiago, vencedor do primeiro Oceanos com Mil Rosas Roubadas, está na lista com Machado, da Companhia das Letras. Elvira Vigna, que ficou em segundo lugar em 2015 com Por Escrito, tem seu último romance Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, os dois também pela Companhia das Letras, no páreo. Elvira morreu em 10 de julho, quando seu livro já havia sido inscrito – por isso, se ele vencer, o prêmio vai para os herdeiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Oceanos, que não premia por gêneros, reconhece as quatro melhores ficções com R$ 100 mil, R$ 60 mil, R$ 40 mil e R$ 30 mil, respectivamente.

Algumas curiosidades da lista: 9 brasileiros concorrem com seus livros de estreia; 11 dos 19 portugueses nunca foram publicados no Brasil e 21 dos 31 brasileiros são inéditos em Portugal; 30 são homens e 21, mulheres. Do total de inscritos, 24 são romances, 18 livros de poesia, 8 de contos e 1 de crônica. E, proporcionalmente, Portugal, que concorreu com menos livros (176), emplacou mais autores (11% ante os 3% do Brasil, que inscreveu 1.031 títulos).

Entre os semifinalistas estão Evandro Affonso Ferreira, Bernardo Carvalho, Daniel Galera, Leda Cartum, Martha Batalha, Annita Costa Malufe, Adriana Lisboa, Adília Lopes, Lídia Jorge e Afonso Cruz. A curadoria é da portuguesa Ana Sousa Dias e dos brasileiros Manuel da Costa Pinto e Selma Caetano.

Confira a lista de semifinalistas

Brasil

Adriana Lisboa - O Sucesso (contos)

Annita Costa Malufe -Um Caderno Para Coisas Práticas (poesia)

Bernardo Carvalho - Simpatia Pelo Demônio (romance)

Carol Bensimon - Uma Estranha na Cidade (crônicas)

Claudio Neves - Ouvido no Café da Livraria (poesia)

Daniel Galera - Meia-noite e Vinte (romance)

Dimitri BR (Dimitri Teixeira Barroso Rebello) - Ocupa (poesia)

Eliza Caetano - O Caderno das Inviabilidades (poesia)

Elvira Vigna - Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas (romance)

Evandro Affonso Ferreira - Não Tive Nenhum Prazer em Conhecê-los (romance)

Flávio Morgado - Uma Nesga de Sol a Mais (poesia)

Franklin Alves Dassie - Grandes Mamíferos (poesia)

Izabela Leal - A Intrusa (poesia)

José Luiz Passos - O Marechal de Costas (romance)

Leda Cartum - O Porto (romance)

Luca Argel - Festa Por Uma Eternidade (poesia)

Marcela Dantés - Sobre Pessoas Normais (contos)

Martha Batalha - A Vida Invisível de Eurídice Gusmão

Michel Laub - O Tribunal da Quinta-feira (romance)

Miguel Sanches Neto - A Bíblia do Che (romance)

Paulliny Gualberto Tort - Allegro Ma Non Tropo (romance)

Pedro Cesarino - Rio Acima (romance)

Rejane Gonçalves - Escrevo Para Dinossauros (contos)

Ricardo Lísias - A Vista Particular (romance)

Rodrigo Maceira -Até de Repente (contos)

Sérgio Corrêa de Siqueira - O Grande Massacre das Vacas (romance)

Sergio Sant'Anna - Zero e Outras Histórias (contos)

Silviano Santiago - Machado (romance)

Ubiratan Muarrek -Um nazista em Copacabana (romance)

Verônica Stigger Sul (contos)

Victor Heringer - O amor dos homens avulsos (romance)

Portugal

Adília Lopes - Bandolim (poesia)

Afonso Cruz -Nem Todas as Baleias Voam (romance)

Ana Margarida de Carvalho - Ninguém Pode Morar nos Olhos de um Gato (romance)

Ana Teresa Pereira - Karen (romance)

António Osório - A Felicidade da Luz (poesia)

Fenando Pinto do Amaral - Manual de Cardiologia (poesia)

Filipa Leal - Vem à Quinta-feira (poesia)

Helder Moura Pereira - Golpe de Teatro (poesia)

Inês Lourenço - O Jogo das Comparações (poesia)

Isabel Rio Novo - Rio do Esquecimento (romance)

Jaime Rocha - Escola de Náufragos (romance)

João Luís Barreto Guimarães - Mediterrâneo (poesia)

João Ricardo Pedro - Um Postal de Detroit (romance)

Lídia Jorge - O amor de Lobito Bay (contos)

Maria Teresa Horta - Anunciações (poesia)

Mário de Carvalho - Ronda das Mil Belas em Frol (contos)

Raquel Nobre Guerra - Senhor Roubado (poesia)

Ricardo Fonseca Mota -Fredo (romance)

Rui Lage - Estrada Nacional (poesia)

Angola

Pepetela - Se o Passado Não Tivesse Asas (romance)