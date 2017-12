Prêmio Nobel de Literatura 2016 será anunciado no dia 13 de outubro

ESTOCOLMO - O vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 será anunciado no dia 13 de outubro, uma quinta-feira, uma semana depois do comum, anunciou o painel encarregado de entregar o prêmio nesta sexta-feira, 30.

Geralmente, o galardão literário é anunciado na mesma semana do que todos os outros prêmios Nobel, que serão revelados na semana do dia 3 de outubro. Mas o membro da Academia Sueca Per Wastberg disse que nesta ocasião será diferente por conta da agenda da academia.

Ele explicou que a Academia se reúne por quatro quinta-feiras seguidas no outuno para analisar os candidatos ao Nobel, começando na penúltima de setembro. Este ano foi no dia 22, um pouco depois do normal, então a quarta reunião será no dia 13 de outubro.

"É simplesmente uma questão matemática", disse Wastberg.