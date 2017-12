Prêmio Man Booker anuncia finalistas e Raduan Nassar fica de fora da lista

O angolano José Eduardo Agualusa (A Teoria Geral do Esquecimento), a italiana Elena Ferrante (The Story of the Lost Child), o turco Orhan Pamuk (A Strangeness in My Mind), a sul-coreana Hang Kang (A Vegetariana), o austríaco Robert Seethaler (A Whole Life) e o chinês Yan Lianke (The Four Books) são os seis finalistas do prêmio Man Booker International, anunciados nesta quarta, 13. O escritor brasileiro Raduan Nassar, que estava entre os semifinalistas, com Um Copo de Cólera, não entrou na lista final.

O crítico literário Boyd Tonkin, que preside o painel do júri, disse que os seis finalistas “vão levar os leitores ao redor do mundo e também para todas as fronteiras da ficção.”

O Man Booker contempla livros publicados em qualquer língua que tenham sido traduzidos para o inglês. O prêmio de 50 mil libras é dividido igualmente entre o autor e o tradutor do livro. O vencedor será anunciado em Londres no 16 de maio.