Prêmio literário Man Booker Prize divulga a lista de finalistas

Um escritor jamaicano está pela primeira vez na história entre os finalistas do Man Booker Prize. Marlon James concorre ao prêmio literário com o romance A Brief History of Seven Killings (A Breve História de Sete Assassinatos).

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 15. Os outros finalistas são os britânicos Tom McCarthy, por seu romance The Year of the Runaways; o nigeriano Chigozie Obioma, por The Fishermen, e as norte-americanas Hanya Yanagihara e Anne Tyler, por A Little Life. Nenhum dos livros é editado no Brasil.

O resultado final será divulgado no dia 13 de outubro. Em 2014, quem levou o prêmio foi o romancista italiano Richard Flanagan, por O Caminho Estreito para os Cofins Do Norte (Editora Globo, R$ 49,90, 2015).