Prêmio Jabuti revê resultado de cinco categorias

O Conselho Curador do Prêmio Jabuti marcou uma nova apuração dos votos dos jurados de cinco categorias para a quinta-feira, dia 23, às 13 horas, na sede da Câmara Brasileira do Livro. A decisão foi tomada quatro dias após os resultados terem sido anunciados. Na apuração final, no dia 16, a comissão encontrou votos incompletos nas categorias Capa, Artes e Fotografia, Economia, Administração e Negócios, Teoria e Crítica Literária e Infantil e decidiu dar nota 8, a mínima, aos concorrentes não mencionados pelos jurados.

Na categoria Capa, por exemplo, o jurado B deixou de votar nos livros Maquiagem e Luz Antiga, que tinham recebido boas notas do primeiro jurado. Com a nota 8 dada pela comissão, Maquiagem perdeu a chance de ficar entre os três primeiros e acabou em quarto lugar na lista final. Já em Arte e Fotografia, categoria que por causa de empates contava com 20 concorrerentes, um dos jurados decidiu escolher as 10 melhores obras e não chegou a dar notas para as outras 10.

Agora, aqueles que não preencheram completamente as fichas terão nova chance e os votos serão recontados.

Em comunicado à imprensa, a Câmara Brasileira do Livro e o Conselho Curador do Jabuti afirmaram que "esta alternativa é a única capaz de restabelecer de modo absoluto a justiça do processo". Os organizadores também pediram desculpas pelos "contratempos e desconfortos que a situação possa acarretar aos concorrentes". O resultado final será anunciado na quinta-feira, dia 23.